God kväll! Här är dagens toppnyheter

69-åring dödade två bröder – får sänkt straff

Den 69-årige mannen sköt ihjäl de två bröderna, 21 och 24 år gamla, med hagelbössa. Tingsrätten dömde honom till fyra års fängelse för dråp. I dag sänkte hovrätten straffet till två års fängelse.

– Han reagerade med blandade känslor, säger mannens advokat Lars Kruse.

Grönsaksbristen riskerar fortsätta i månader

Snö i Sydeuropa ställer till det – i svenska grönsaksdiskar. Mängder av ruttna grödor dras upp ur marken efter den svåra kylan och kraftiga regnet. Det resulterar i grönsaksbrist och ovanligt höga priser för svenska konsumenter.

Lars Lagerbäck tar över norska landslaget

Lars Lagerbäck tar över det norska herrlandslaget i fotboll. 68-åringen, som tidigare sagt att han planerade att avsluta tränarkarriären, har skrivit på ett treårskontrakt. Islänningarna är dock inte lika glada över att deras före detta förbundskapten går vidare.

Strid väntar om Trumps nya domare

I natt utsåg Donald Trump den konservative Neil Gorsuch till ny domare i den mäktiga högsta domstolen. Nu väntar strid om utnämningen. En ledamot i högsta domstolen sitter på livstid och har lika stora möjligheter att omforma det amerikanska samhället som en president. Om inte större, skriver Wolfgang Hansson.

Stefan Löfven: Vi förlänger gränskontrollerna

Regeringen kommer att förlänga de omdiskuterade gränskontrollerna när de löper ut den 11 februari. Beskedet gavs av statsminister Stefan Löfven i dag.

Loreen: Jag är bisexuell

Hon får ofta frågor om sin sexualitet. I ”Renées brygga” ger Loreen sin syn på kärlek.

– Jag brukar säga ”love is where you find it”. Gör det dig till bisexuell? Ja, faktiskt. Då får jag väl säga att jag är det, helt enkelt.

Dålig tajming: frös till is i djurisk akt

Se isfiskarens förbluffande fynd – "tagen på bar gärning".

