USA: IS är instängda i Mosul – sista vägen ut stängd

Irakiska styrkor uppges ha spärrat den sista flyktvägen ut ur Mosul.

Enligt USA är kvarvarande IS-terrorister nu instängda i staden.

– De IS-anhängare som är kvar i Mosul kommer dö där, säger USA:s sändebud Brett McGurk.

Irakisk federal polis tar hand om skadade civila i västra Mosul. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Tidigare under söndagen uppgav irakiska armén att deras styrkor nu har tagit mer mark från terrorsekten IS.

– Över en tredjedel av den högra banken (västra Mosul ) står under våra styrkors kontroll, säger generalmajor Maan al-Saadi till AFP.

Irakiska säkerhetsstyrkor har med stöd från västvärlden tidigare återtagit den andra halvan – öster om Tigris – av staden Mosul, skriver TT.



















Nu uppger Brett McGurk, USA:s presidents sändebud hos koalitionstrupperna som slåss mot IS, att det inte finns någon flyktväg ut ur Mosul kvar för IS-anhängare i staden, enligt AFP.

– ISIS är fångade. Så sent som i går kväll skar den 9 divisionen av den irakiska armén av den sista vägen ut ur Mosul i närheten av Badush, säger McGurk enligt AFP.

– De IS-anhängare som är kvar i Mosul kommer dö där,

Förra månaden inledde styrkorna en offensiv mot den västra stadskärnan, som fortfarande kontrolleras av IS.

En flicka på flykt från Mansourdistriktet i Mosul. Foto: ARI JALAL / Reuters

