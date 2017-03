Snöstormen har nått USA:s östkust – minst 200 000 hem utan el

På tisdagsmorgonen slog snöstormen Stella till mot USA:s östkust.

Svenska jämställdhetsministern är på plats i New York.

– De flesta tunnelbanor går inte och de flesta sitter inne på sina hotell då det är farligt att gå ut, säger hon.













Under tisdagen slog snöstormen Stella till mot amerikanska nordkusten.

Inför stormen har man utfärdat vädervarningar som berör miljontals människor. Lokala och statliga myndigheter har uppmanat invånare att vara förberedda och att undvika onödiga resor – i vissa stater har man utfärdat undantagstillstånd.

På tisdagsmorgonen, lokal tid, nådde stormen New York där en stor del av kollektivtrafiken står still – med undantag från vissa tunnelbanelinjer som går under jord, skriver The Telegraph . Från början hade man förutspått att det skulle falla en halv meter snö i staden men nu väntar man 15 till 20 centimeter.

Ministern på plats i snöstormen

Jämställdhetsministern Åsa Regnér är på plats i staden tillsammans med skådespelaren Sissela Kyle. De skulle medverka på FN:s årliga konferens om kvinnors rättigheter som fick ställas in på grund av stormen. Enligt dem svajar skraporna och det är helt bilfritt på vägarna.

– Man har ju stängt FN. De flesta tunnelbanor går inte och de flesta sitter inne på sina hotell då det är farligt att gå ut. Men kvinnoaktivister ger sig inte så lätt, vi försöker att organisera möten på hotellen. Det är extra viktigt nu i en tid där kvinnliga rättigheter attackeras, säger hon.

Över 200 000 hem saknar el

Hittills har man ställt in över 7800 flyg från måndagen till och med onsdagen och tusentals skolor är stängda enligt CNN .

Snö, vind, och slask har slagit ut strömmen för tiotusentals människor i New Jersey, Virginia och Maryland. Sammanlagt ska över 200 000 vara utan ström, skriver The Telegraph .

Stormen har också fått politiska följder då det planerade mötet mellan USA:s president Donald Trump och Tysklands förbundskansler Angela Merkel skjuts upp till fredag, uppgav Vita husets pressekreterare Sean Spicer på en presskonferens tidigare .

Donald Trump gick tidigare ut med en hälsning till alla som drabbas på sin Twitter: ” Alla runt östkusten ta hand om er och lyssna på lokala myndigheter då en stor vinterstorm närmar sig”.