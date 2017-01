Bankerna vägrar växla in hans arv

Johannes arv på 100 000 kronor består av 500-kronorssedlar som till sommaren inte längre kommer gå att använda. Foto: Urban Andersson

Johannes, 66, ärvde 100 000 kronor efter sina föräldrar.

Nu vägrar bankerna att växla in eller ta emot pengarna.

– Jag har fått rådet att spendera pengarna innan juni, säger han till Aftonbladet.

Johannes, 66, ärvde 100 000 kronor efter sina föräldrar 2003.

Pengarna har han lagt undan för att kunna leva på under ålderdomen. Hittills har han haft dem i ett bankfack. Nu vill han sätta in dem på ett konto eller byta mot nya sedlar. Hela summan består nämligen av 500-kronorssedlar och de blir ogiltiga till sommaren.

Nu brådskar det för Johannes. Men hans bank, Handelsbanken, vägrar ta emot pengarna.

Johannes och hans fru är upprörda och känner sig överkörda. Det började när han vände sig till banken när sedlarna var på väg att bli ogiltiga.

– Jag tänkte: Vad gör jag nu. Jag gick också runt till olika banker i Stockholm och de sa att ”du måste gå till Riks-banken”. Det har jag inte gjort. Men jag

är angelägen om att växla in dem innan de går ut.

Inga papper

Eftersom han fick pengarna av sina syskon, efter att de gjort upp om arvet, har han heller inga papper på var pengarna kommer från.

– Hur ska jag bevisa det, det kan jag inte. Det är så konstigt. Jag har något som är mitt eget men jag vet inte hur jag ska göra dem

legala, säger han.

– Jag förstår att det är många som tvättar pengar. Men det måste finnas vägar där man utan dåligt samvete kan hävda att det här är mitt, det har jag fått, det är vita pengar.

Handelsbanken vill inte kommentera det enskilda fallet – med hänsyn till sekretess.

– Enligt lagen om penningtvätt och terrorfinansiering måste vi förstå transaktionen. Därför måste kunden kunna dokumentera pengarnas ursprung, till

exempel med ett kvitto på en försäljning, säger Mats Olsson på bankens press-avdelning.

Någon gräns, för hur små summor Handelsbanken kräver dokumentation för, finns egentligen inte.

– Det finns ingen gräns i lagen. Förstår vi inte transaktionen, till exempel om vi inte vet var pengarna kommer ifrån, ska inte insättningen göras, oavsett storlek på beloppet.

Möjligen är Handels-banken mer försiktiga än sina konkurrenter, menar Mats Olsson.

”Ska få hjälp”

På Riksbanken är de oförstående. Om det rör sig om giltiga sedlar ska han få hjälp av sin bank, anser Riksbankens kommunikationschef Ann-Leena Mikiver.

Men hon tillägger att det är upp till Handelsbanken att göra en egen bedömning och fatta sitt beslut.

– När bankerna tillämpar penningtvättslagen så ska de se till att de känner sin kund och vet hur kundens behov och vanor ser ut. Därför har vi kommit överens om att de hjälper till under den tid sedlarna och mynten är giltiga.

Riksbanken befattar sig bara med pengar från privat-personer om de blivit ogiltiga.

– Om mannen har giltiga sedlar så ska han få hjälp av sin bank, och vi får se hur vi kan förbättra vår information till bankerna om detta. Giltiga sedlar ska de växla in, men underlag måste de enligt lagen hämta in, säger Ann-Leena Mikiver.