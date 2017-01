Dyrare att tanka efter skattehöjning

Ledande bensinbolag höjer priset på bensin med 23 öre per liter. Efter höjningen är riktpriset för en liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer 14:42 kronor.

Priset på diesel höjs med 21 öre till 14:35 kronor per liter. Etanolpriset höjs med sju öre till 11:42 kronor per liter.

Prisändringarna är en följd av de nya skattenivåer för drivmedel som gäller från årsskiftet, enligt Circle K .