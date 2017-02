Tillerson klar som ny utrikesminister i USA

Rex Tillerson. Foto: AP

WASHINGTON. USA:s nya utrikesminister heter Rex Tillerson.

Senaten röstade ja till den förre oljebolags-vd:n på onsdagskvällen, svensk tid.

Under sin första tid i Vita huset har Donald Trump kastat in USA i ett möjligt handelskrig med Mexiko och skapat kaos med ett inreseförbud för människor från sju muslimskt dominerade länder. Bland annat.

Nu står det klart att mannen som ska hantera de internationella relationerna under president Trump heter Rex Tillerson .

Den 64-årige före detta vd:n för oljebolaget Exxon Mobil godkändes i en ovanligt jämn senatsomröstning vid 21-tiden på onsdagen, svensk tid. Han godkändes med siffrorna 56–43.

▪▪ Artikeln uppdateras.