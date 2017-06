Ung kvinna försvunnen sedan midnatt – nu återfunnen

Polisen har sökt en 22-årig kvinna som försvann från sina föräldrars hus i Gnesta inatt. Nu är hon hittad vid liv, uppger polisen i Gnesta.

– Vi har ingen misstanke om brott, säger Göran Risberg, vakthavande befäl vid polisen i Södermanland.

En kvinna försvann från sina föräldrars hus i Gnesta vid midnatt mot söndag. Polishelikoptrar och hundpatruller har sökt efter henne. Polisen har också vädjat om tips från allmänheten.

Nu har hon påträffats.

Gått ut med signalement

Polisen gick under söndagsmorgonen ut med ett signalement på sin Facebooksida där de beskrev 22-åringen som 165 centimeter lång med blont hår. Klädd i mörka kläder och med svarta gymnastikskor av märket Converse.

– Vi har lagt ut information lokalt på Facebook eftersom vi hoppas på att få in iakttagelser. Än så länge har vi inte fått in några tips, sa Urban Nordqvist, vakthavande befäl på polisen till Södermanlands Nyheter under söndag förmiddag.

Hemvärnet och Missing people hjälpte till i sökandet

– Helikoptrar och hundpatruller söker nu efter kvinnan. Hemvärnet är också påväg, sa ett biträdande vakthavande befäl, som inte vill gå ut med namn, vid polisen Södermanland, tidigare under dagen.

Även sökorganisationen Missing people deltog i sökandet.