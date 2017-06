Samhällstopparna misstänks för fusk

Den svenska bostadskrisen är värre än någonsin.

Aftonbladets reportrar Richard Aschberg och Mattias Sandberg har granskat hyresmarknaden i landets huvudstad.

Vi kommer avslöja fusk i bostadskön, hur det har sålts hyreskontrakt hos en ansedd hyresvärd och hur det går till när svartmäklare säljer skenbytesadresser för 50 000 kronor styck.

I dag avslöjar vi hur flera samhällstoppar misstänks för att ha fuskat till sig allmännyttans största hyresrätter.

En är stjärnmäklare på en av de mer prestigefyllda byråerna.

En har jobbat som jurist på en av landets största myndigheter.

En är en för detta toppchef för Vattenfall.

Aftonbladet kan i dag avslöja hur flera samhällstoppar misstänks ha fuskat till sig allmännyttans största hyresrätter i Stockholms innerstad.

- Jag har använt mig av alla korrekta papper. Det finns inget som är olagligt, säger stjärnmäklaren.

I Stockholm finns drygt 500 registrerade hyresrätter som är större än 180 kvadrat.

En knapp tiondel ägs i dag av allmännyttan, det vill säga något av de fyra kommunala bostadsbolagen.

Deras lägenheter lämnas till Bostadsförmedlingen och tilldelas personer med längst kötid.

Misstänkt fusk

Men i flera fall där en hyresgäst fått en lägenhet över 180 kvadratmeter misstänks någon form av fusk, visar Aftonbladets granskning.

Hyresgästerna misstänks för att ha tagit sig förbi bostadskön genom så kallade skenbyten.

– Ett skenbyte börjar ofta med att någon vill flytta från en hyresrätt och ser möjligheten att sälja kontraktet. Däremellan sker ett riggat byte med en osann lägenhet eller en riktig lägenhet med ett osant kontrakt, säger Kristian Halldin, säkerhetsstrateg på Stockholms stad och före detta analytiker vid polisen.

Han är expert på den svarta hyresmarknaden i Stockholm och säger att hyreskontrakt i innerstan kan kosta miljoner.

– Man ordnar det som ett byte där det mesta pekar på att det är ett helt ordinärt byte. Men den som lämnar sin hyresrätt får pengar. Det finns de som anser att hälften av alla lägenhetsbyten i Stockholm i dag involverar ekonomisk kompensation.

Jurist misstänks för skenbyte

Aftonbladets granskning visar att en kvinna i 45-årsåldern, som är jurist och har arbetat för en av landets största myndigheter, fick en av allmännyttans största hyresrätter på Östermalm.

Utan att behöva köa.

Tidigare bodde juristen i en hyresrätt som omvandlades till en bostadsrätt.

I samband med det sålde juristen bostaden för drygt 10 miljoner kronor.

Efter att hon sålt bostaden skrev juristen sig i en lägenhet i en hyresfastighet under tre månader.

Den använde hon senare för att byta till sig en av allmännyttans största hyresrätter – en paradvåning på över 200 kvadratmeter.

För att få en sådan lägenhet kan det krävas flera decennier i bostadskön.

Nu misstänks juristen ha skrivit sig på en lägenhet som inte finns för att kunna byta till sig våningen.

I bytesansökan som kvinnan undertecknat uppgavs det att hon bodde i en lägenhet med ett visst lägenhetsnummer.

Men den lägenheten finns inte.

Juristen säger under en förhandling i Hyresnämnden att hon inte läste igenom vad som stod i hennes eget kontrakt.

- Jag har många gånger skrivit under saker som jag inte har lusläst och analyserat, säger kvinnan.

Hyresnämnden beslutade att avslå allmännyttans krav på att vräka verksjuristen, men beslutet har överklagats.

Allmännyttans advokat skriver i överklagandet att det inte har funnits några tomma lägenheter, där juristen påstår att hon har bott.

Aftonbladet har gett juristen flera möjligheter att bemöta uppgifterna, men hon har avböjt.

”Jag har inte gjort något olagligt”

En annan som misstänks ha fuskat är en kvinna i 45-årsåldern som själv är registrerad fastighetsmäklare.

Kvinnan jobbar på en av landets mer prestigefyllda byråer.

För några år sedan flyttade hon in i en lägenhet på Östermalm på närmare 270 kvadrat.

Lägenheten ägs av Svenska Bostäder och är en av allmännyttans i särklass största hyresrätter.

Efter att ha sålt sin egen bostadsrätt skrev sig stjärnmäklaren under drygt tre månader på en adress i en hyresfastighet.

Med hjälp av den lägenheten bytte hon sedan till sig paradvåningen.

Nu misstänker Svenska Bostäder att stjärnmäklaren aldrig bodde i hyresfastigheten, utan lämnade oriktiga uppgifter.

- De försöker säga att jag inte har bott där och att jag inte hade något kontrakt, säger kvinnan när Aftonbladet når henne på telefon.

Men du har bott där?

- Ja.

På vilken våning.

- Du kan ju läsa själv. Du ser vilka uppgifter som finns.

Enligt kontraktet som stjärnmäklaren undertecknade bodde hon i en lägenhet med ett visst lägenhetsnummer i hyresfastigheten.

Men den lägenheten har en annan hyresgäst haft kontrakt på sedan flera år tillbaka,

– Jag har inte gjort något olagligt, felaktigt. Jag har använt mig av alla korrekta papper. Det finns inget som är olagligt, säger stjärnmäklaren.

Ärendet är uppe i Hyresnämnden och förhandlingen var planerad till mitten av april, men stjärnmäklaren dök aldrig upp.

I början av maj kallades till en ny förhandling, men även den ställdes in.

Fd toppchef på Posten misstänks

En annan samhällstopp som misstänks för att ha lämnat oriktiga uppgifter är en före detta toppchef på Vattenfall.

Fram till för två år sedan bodde toppchefen i en bostadsrätt som ska ha sålts för över 30 miljoner kronor, enligt handlingar i Hyresnämnden.

Efteråt lyckades toppchefen komma över en av allmännyttans eftertraktade hyresrätter på Östermalm.

Toppchefen fick våningen på 266 kvadratmeter genom ett byte.

I bytesansökan påstod toppchefen att hon bodde i en hyresfastighet i Stockholm.

Den fastigheten ägdes av ett företag där en affärsman, som tidigare dömts till fängelse för grovt bedrägeri, var enda styrelseledamot.

Affärsmannen gav toppchefen goda referenser och uppgav att hon hade betalat hyran i tid.

Han uppgav även att han hade godkänt bytet.

Toppchefen var folkbokförd på adressen i hyresfastigheten under några månader innan hon bytte till sig allmännyttans våning.

Mannen som hon bytte med var efter bytet bara skriven på adressen i hyresfastigheten under några månader.

Under tiden han och hans fru var skrivna i lägenheten skrev sig även affärsmannen där.

Enligt Svenska Bostäder har affärsmannen skrivit mer än ett kontrakt på lägenheten - och i fallet med toppchefen var det en konstruktion för att hon skulle komma över allmännyttans paradvåning.

Aftonbladet har varit i kontakt med affärsmannen som säger att han ”inte har några kommentarer alls”.

När Aftonbladet når toppchefen första gången säger hon att inte känner till att Svenska Bostäder vill vräka henne.

Hon hävdar att hon bodde i hyresfastigheten under några månader och fick kontraktet genom en kontakt.

Senare kommenterar hon ärendet i ett sms:

”Min kommentar är att talan saknar grund och är baserad på felaktiga grunder”, skriver toppchefen och hänvisar till sin advokat.

Samma man låg bakom

Aftonbladets granskning visar att samma män har varit involverad i två av de tre fallen med misstänkt fusk.

Både juristen och stjärnmäklaren hade kontakt med männen.

En av männen har drivit en mäklarfirma men är inte själv registrerad fastighetsmäklare.

Mannen har anklagats för att vara svartmäklare och en person har under sanningsförsäkran i Hyresnämnden påstått att mannen har tagit betalat för att förmedla ett hyreskontrakt.

Mannen har förnekat allt och vill inte prata med Aftonbladet.

- Jag har inga kommentarer, säger han.

Den andra mannen har arbetat med förvaltning av fastigheten, där juristen och stjärnmäklaren var skrivna, innan de bytte till sig allmännyttans paradvåningar.

Mannen säger att han inte känner till något.

– Jag vet ingenting, säger han.

Enligt Svenska Bostäder så har de noterat en ökning när det gäller hyresgäster som lämnar oriktiga uppgifter.

- Om vi misstänker ett skenbyte och har tillräcklig bevisning ser vi till att det blir en prövning, dock är beviskravet på fastighetsägare väldigt högt. Vanligtvis får vi kännedom om detta via tips och då tillsätter vi en utredning. Vår upplevelse är att oegentligheter på bostadsmarknaden blivit allt mer vanligt, skriver förvaltningschefen Åsa Steen, i en kommentar.

LÄS OCKSÅ Försäkringshöjdare gav bort lägenhet - fick styrelsepost

LÄS OCKSÅ Professor: ”Kallar detta för muta”

LÄS OCKSÅ Barn, anställda och släktingar fick lägenheter – före bostadskön

FAKTA 512 STÖRSTA HYRESRÄTTERNA I 78 lägenheter bor en person.

I 233 lägenheter bor en eller två personer.

I genomsnitt bor det en person per 71 kvadratmeter.

Fyra av tio ägs av bolag.

Var tredje ägs av privatpersoner.

Knappt var tionde ägs av allmännyttan.

Övriga ägs av stiftelser, ideella föreningar, trossamfund och föreningar. Läs mer

FOTNOT: I Stockholm är det Stockholms kommun som sköter och ansvarar för registreringen av lägenheter och byggnader. De levererar informationen till Lantmäteriet, som lagrar informationen i det nationella lägenhetsregistret. Datumet när lägenhetsuppgifterna senast ändrades för respektive lägenhet i registret sträcker sig tillbaka till 2011, så i vissa fall kan storleken ha ändrats. Uppgifter om boende har tagits fram av Aftonbladet och avser personer skrivna i lägenheten i början av 2017. Hushållets inkomst räknas utifrån de två som varit skrivna längst i lägenheten. Barn under 25 år och personer som bor c/o har inte räknats med. I något enstaka fall har samtliga skrivna i lägenheten varit skrivna som c/o. I dessa fall har de två som varit skrivna längst i lägenheten räknats som hushåll. Inkomsten avser både inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital.