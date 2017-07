Securitas fälls för etnisk diskriminering av anställd

DO: Chefer stoppade inte kränkningen

I en granskning avslöjade Aftonbladet rasism både hos vakter inom krogbranschen och inom vaktbolaget Securitas. Nu fälls Securitas av diskrimineringsombudsmannen.

DO anser att Securitas har gjort sig skyldig till etnisk diskriminering av en anställd.

Foto: JESSICA GOW/TT.

Som Aftonbladet berättat tidigare så har flera vakter anmält sin arbetsgivare Securitas för diskriminering.

En av vakterna blev utsatt för rasistiska påhopp utan att hans chefer gjorde tillräckligt för att förhindra det. I sin anmälan till DO beskrev han hur kollegorna kunde säga ”Vi har slavarbete i det rummet” och "Vi har svart arbetskraft" när någon frågade efter honom.

Under ett möte den 24 augusti förra året fick samme vakt höra att ”Han har ingen talan”, ”Han har väl inte ens pass” och ”Frågan är om han ens har uppehållstillstånd”. Med på mötet fanns avdelningschef, driftchef och planeringschef. Ingen av dem sa ifrån när den anställde blev påhoppad med denna rasistiska jargong. Vakten kände sig mycket illa till mods.

DO: De gjorde inte tillräckligt

Nu har Diskrimineringsombudsmannen fastslagit att Securitas Sverige AB brutit mot diskrimineringslagen. DO anser att Securitas Sverige AB, genom trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet, har överträtt diskrimineringslagen i samband med händelsen den 24 augusti. DO anser att företaget inte gjorde tillräckligt för att utreda händelsen och inte levt upp till sin åtgärdsskyldighet.

Ytterligare fem anställda har anmält Securitas till DO. De har anmält att det förekommer en systematisk diskriminering av anställda med utländsk bakgrund eller utländskt utseende. Anmälarna menar att den med utländskt utseende har dåliga chanser att avancera inom företaget, sämre möjlighet att påverka sitt schema och tilldelas mindre populära objekt att bevaka.

DO har endast fällt Securitas för händelsen den 24 augusti medan företaget frias för de andra fem anmälningarna.

Securitas har fått redovisa för DO hur företaget arbetar förebyggande mot diskriminering. Det har DO varit tillfreds med. Däremot påpekar DO i sitt beslut att det är viktigt att rutiner och riktlinjer följs. ”Om rutiner och riktlinjer inte följs riskerar den som utsetts för trakasserier att inte få tillräcklig hjälp eller att den som påtalar problem blir bestraffad.” skriver DO.

Vd:n läste beslutet – och vände

När Aftonbladet ringer upp Securitas vd Joachim Källsholm säger han att han inte fått ta del av beslutet.

Han ber att få återkomma och tillägger att han håller fast vid sin ståndpunkt – Securitas Sverige AB har inte diskriminerat någon på grund av etnisk tillhörighet.

– Vi bedömer att vi inte på något sätt har förfarit diskriminerande, säger Joachim Källsholm.

Källsholm återkommer en timme senare. Nu har han läst beslutet från DO och medger att företaget gjort fel.

– Vi tycker att alla granskningar vi får på oss är bra. Då har vi möjlighet att rätta till fel. Vi rapporterade inte rätt så det var bra att det uppmärksammades, säger Joachim Källsholm.

