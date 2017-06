Organisation pekar felaktigt ut barn som prostituerade

Den ideella organisationen Love and hope samlade in 32 miljoner kronor mot barnsexslaveri förra året.

Organisationen pekar felaktigt ut barn som prostituerade, företrädarna flyger i business class, bor på lyxhotell och ljuger om att de själva räddar barn från bordeller.

– All information som de har gett till svenska folket är full av lögner, hävdar Raju Sundas, tidigare samarbetspartner i Nepal.





Love and hope — som fram till årsskiftet hette Love Nepal och från början var ett projekt i den kristna missionsrörelsen Mission Good News — skapades av evangelisten Mikael Alfvén och hans hustru Ing-Marie Alfvén, båda aktiva i pingströrelsen. Deras barn är också engagerade i organisationen, mest synlig utåt är Jonatan.

Under 2016 fick organisationen ett genombrott och samlade in 32 miljoner kronor, en ökning med 13 miljoner kronor mot året innan. Det berodde till stor del på kraftig exponering i massmedia — bland annat i Aftonbladet — och på Love and hopes känslosamma budskap på organisationens Facebooksida och Instagramkonto.

Tre flickor pekas felaktigt ut som prostituerade på Love and hopes Facebooksida och Instagramkonto. Foto: Håkan Gabrielsson / Johannes Alfvén

Här är ett exempel från Instagram förra året. Tre småtjejer tittar på betraktaren. Under bilderna syns samma tjejer i tonåren. Texten lyder: "Tre flickor. Runt 8-årsåldern. Prostituerade och totalt förstörda. Tre flickor. 6 år senare. Fulla av hopp och en tro på en framtid som de aldrig trodde fanns. De skrattar, de ler, deras ögon är fyllda av liv igen. Det är det här som är LoveNepal. Tack för att du är med och gör det möjligt!"

”Rent ut sagt fantasi”

Enda problemet är att de tre flickorna aldrig har varit prostituerade.

– Det där är rent ut sagt fantasi från Mikaels sida, säger Håkan Gabrielsson, missionär som driver välgörenhetsorganisationen Out of Ashes.

2009 var Gabrielsson engagerad i ett hem för flickor i Nepal som var i riskzonen för att bli sexuellt utnyttjade, men ännu inte blivit det. Han berättade om det och visade bilder på tre av flickorna för Mikael Alfvén.

Senare använde Alfvén bilderna i en video producerad av Mission Good News, där han beskrev flickorna som prostituerade. Ing-Marie Alfvén svarar på Aftonbladets frågor, eftersom maken Mikael Alfvén är sjukskriven. Hon hävdar att Gabrielsson beskrev flickorna som prostituerade 2009:

– Antingen ljög han då, eller också ljuger han nu.

Men även Raju Sundas, som startade hemmet för flickor i Nepal som både Out of Ashes och Love and hope bidragit till, är kritisk till Love and hopes beskrivning av de tre flickorna:

– De har varken varit prostituerade eller på någon bordell, säger Sundas.

Sedan mars 2016 har Love and hope ett så kallat 90-konto, och omfattas därmed av Svensk Insamlingskontrolls regler:

– Det låter som att det strider mot vårt regelverk, att det inte är vederhäftig marknadsföring, säger kanslichefen Lena Hörnblad när Aftonbladet berättar om de tre flickorna. Men hon poängterar att det är först sedan en organisation fått ett 90-konto som reglerna måste följas.

”Aldrig räddat några barn”

Sedan 2010 har företrädare för Love Nepal och senare Love and hope om och om igen beskrivit hur de räddat nepalesiska flickor ur sexslaveri på indiska bordeller, till exempel i ett inlägg på organisationens Facebooksida i januari 2016.

Där står att "vi befinner oss i ett bordellområde där mörkret är totalt" och lite längre ner att "det pågår nu en akut räddningsoperation där vi redan fått många flickor fria". Men Raju Sundas ger en annan bild:

–Love Nepal har aldrig räddat några barn från bordellerna, säger han.

Ing-Marie Alfvén backar delvis från uttalandet att "vi redan fått många flickor fria":

– Förlåt säger jag för det. Men vi känner att vi gör det tillsammans.

Efter omfattande kritik mot Love and hope i sociala medier – exempelvis Anneli Westers Facebooksida – skriver organisationen i dag på sin hemsida att "vi svenskar är inte med på några räddningsaktioner". Men samtidigt skriver Jonatan Alfvén i ett Facebookinlägg så sent som 21 juni att "jag är kontinuerligt i dessa mörka områden" och att han jobbar med kontakter "som får in mig till dessa kvinnor och barn" på bordeller i Indien.

Ing-Marie Alfvén säger att sonen inte är med i räddningsaktioner, utan jobbar på "ett annat sätt", med ett team i norra Indien där han är inne på en bordell och bygger upp förtroende och därför kunnat starta en skola för barnen som bor på bordellen.

Så man ska inte tolka det som att han räddar barn ur bordeller, utan han ser till så att de får gå i skola?

– Det är samma sak, säger Alfvén.

Efter intervjun med Ing-Marie Alfvén är Facebooksidan där Jonatan Alfvén skrev om ”dessa mörka områden” plötsligt inte tillgänglig längre.

”För att skydda flickorna”

Inlägget om flickorna i bordellområdet från januari 2016 illustreras av en bild på en prostituerad kvinnas rygg, ett foto som verkar vara taget av Love and hope. Men en bildgoogling visar att bilden på den 72-åriga prostituerade kvinnan är hämtad från ett reportage gjort av den brittiska tidningen Daily Mail.

– De flesta bilder är från våra egna hem. Sedan har det varit några som varit köpta senaste tiden. Jag tror att anledningen varför vi gjort så var för att skydda flickorna, säger Ing-Marie Alfvén.

Love and hope skänkte insamlade pengar till Raju Sundas organisation Lighthouse Foundation Nepal till och med 2016. Då bröt Love and hope samarbetet och anmälde Lighthouse Foundation till de nepalesiska myndigheterna för korruption och moraliskt olämpliga handlingar.

Det nepalesiska socialministeriet granskade Lighthouse och kom fram till att Love and hopes beskyllningar var helt påhittade.

En annan utvärdering, som gjordes av den välrenommerade barnrättsorganisationen Plan International, kom också fram till att Lighthouse var mycket välfungerande.

Alfvén gör tummen ner för båda undersökningarna. Den första leddes av en man som "var köpt", enligt henne, men hon tillägger att ”vi har inga bevis för det”. Den andra gruppen var bara "på besök" hos Lighthouse och "då visar man sin bästa sida, jag vet hur det går till".

Ing-Marie Alfvéns flygbiljett i business class, från Kathmandu till Bangkok 19 augusti 2016. Foto: Lighthouse Foundation Nepal

Mikael Alfvén flög business class mellan Delhi och Bangkok 5 januari 2016. Foto: Lighthouse Foundation Nepal

Kostnaden för Ing-Marie och Mikael Alfvéns resa i business class den 19 augusti 2016 var 862 dollar, drygt 7200 kronor. Foto: Lighthouse Foundation

Flög business class

Men hon förnekar inte att Mikael Alfvén flög business class för insamlingspengar mellan Delhi och Bangkok den 5 januari 2016. Biljetten var först i ekonomiklass, men uppgraderades till business class. Uppgraderingen kostade 470 dollar, drygt 4 000 kronor.

Ing-Marie Alfvén uppger att maken efter en allvarlig trafikolycka har problem med nacken och behöver resa lite mer bekvämt:

– Han brukar inte åka business class, utan premium. Vi har en stor sponsor, en man som vill vara anonym. Han har sagt att pengarna går till att Mikael ska kunna resa.

Du har ju också åkt business class åtminstone en gång?

– Precis, någon gång har jag varit med om det. Kanske en gång. Men jag hade jobbat hela julen, och köpt julklappar till 600 barn.

Det här var inte under julen, utan i augusti 2016?

– När vi är nere i Nepal så jobbar vi intensivt. Jag har inget minne av det.

Ing-Marie Alfvéns business class-biljett från Kathmandu till Bangkok den 19 augusti 2016 kostade 431 dollar - 3 600 kronor enligt dåvarande kurs. Mikael Alfvén flög tillsammans med hustrun samma dag i business class. Hans biljett kostade också 431 dollar.

Love Nepal bad ibland Lighthouse Foundation att beställa flygbiljetter och hotellrum, som i fallet med de två business class-biljetterna. Raju Sundas påstår att detta upplägg var ett slags dimridå:

– När de bokar själva syns det vad pengarna går till, men när de bokar via oss och sedan ger pengar till oss för att täcka biljett- och hotellkostnaderna så ser det ut som att vi får en donation.

Ing-Marie Alfvén säger att det inte stämmer:

– Vi skriver i bokföringen att det gäller överföringar för biljetter och hotell.

Sovavdelningen på rum 611 Foto: Hotel Tibet International

Tv-hörnet på rum 611 Foto: Hotel Tibet International

I september 2012 bodde Mikael Alfvén på Hotel Tibet International i Kathmandu, i rum 611. Enligt receptionisten är det hotellets finaste svit för två personer, som kallas Tibetan Executive Suite.

– The choice of Kings, står det på hotellets hemsida.

När hotellnotan med Mikael Alfvens namn publicerades av en privatperson på Love and hopes Facebooksida blev svaret från organisationen att notan var korrekt, men att ”det är viktigt att framhäva att alla hotellkostnader och flygresor har betalats utav speciella företagare som sponsrat oss med just detta”.

På Love and hopes hemsida står samtidigt följande:

– Vi eftersträvar alltid att hålla nere kostnaderna för att så stor del som möjligt ska gå till ändamålet.

Ing-Marie Alfvén kan inte svara på vilka som bodde i sviten i september 2012, utan ber att få återkomma. Men enligt Raju Sundas på Lighthouse Foundation omfattade notan för fyra nätter på 2165 dollar - drygt 14 200 kronor - inte bara sviten, utan totalt fyra rum, för familjen Alfvén.

Familjen Alfvén har själv på Love and hopes Facebook-sida lagt upp bilder på hela familjen - sju personer - från olika julfiranden i Nepal. 2015 skrev de att "det är fjärde året i rad som vi tillbringar julen i detta underbara land".

Ing-Marie Alfvén säger att familjen rest dit för insamlade medel "de senaste åren", men att alla sju har jobbat hårt under varje julbesök.

– Vi är ute och köper julklappar till barnen, jobbar från morgon till kväll. Den 26 december kom vi på att "oj, vi har inte firat jul", säger hon.

”Vi ber om förlåtelse”

Love and hope framställer nästan alltid olika räddningsaktioner och händelser som att de genomförts på egen hand. Det gäller till exempel ett Facebookinlägg från 8 mars 2016, där det står att "en buss svängde just in på LoveNepals barnhem. Ut kommer 26 räddade kvinnor och barn". I själva verket var det Lighthouse Foundations barnhem.

– Vi skulle kanske ha skrivit att det var "LoveNepals och Lighthouse Foundations barnhem". Vi kommer att vara tydligare. Vi ber om förlåtelse för att vi inte varit tydligare i vissa frågor som du har ställt, säger Alfvén.

Raju Sundas, Lighthouse Foundation Nepals grundare, är starkt kritisk till Love and hopes beskrivning av flickorna på barnhemmen:

– De säger att våra flickor kommer från bordeller. Men det är bara ett fåtal som kommer från bordeller.

Svensk Insamlingskontroll har fått in flera klagomål mot Love and hope från privatpersoner:

– De fick sitt 90-konto i mars 2016 och vi har dem under extra utredning. Vi utreder klagomålen och håller på att granska deras ekonomiska redovisning, säger kanslichef Lena Hörnblad.