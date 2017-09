Georg, 96, blödde näsblod – fick påhälsning av polisen

Det har varit en tuff vecka för Georg Mark, 96, i Malmö. I måndags började han blöda näsblod så kraftigt att han fick åka in på sjukhus.

Natten till torsdag fick han besök av polisen i sin lägenhet – som var oroliga över att det hänt honom något på grund av blodspåren som ledde till hans lägenhet.

– Jag känner mig illa behandlad, de borde inte väcka mig mitt i natten, säger Georg Mark till Aftonbladet.



1 av 2 | Foto: Andreas Hillergren Georg Mark, 96: ”Efter att de varit här kunde jag inte sova”.

Georg Mark, 96 år, bor själv i sin lägenhet på trettonde våningen i ett höghus nära Pildammsparken i Malmö. Där går livet sin sankta lunk men i måndagskväll hände något tämligen dramatiskt – han började blöda kraftigt från sin näsa.

– Skjortan, lakanen och handdukar var täckta av blod. Jag var tvungen att ringa ambulans och åka in på sjukhus, berättar Georg för Aftonbladet.

Blödningen stoppades på sjukhuset

Troligen var det ett blodkärl som brustit. På sjukhuset stoppade man blödningen och Georg kunde åka hem till sin lägenhet igen.

– Jag blev mycket fint behandlad på sjukhuset av en läkare och av sköterskan som var snäll och trevlig. Det sprutade in något i näsan så att blodet stillade sig.

Det går några dagar och problemen med näsan verkar inte komma tillbaka för Georg. Men i torsdags, vid halv ett-tiden på natten, ringer det plötsligt på dörren.

– Någon skrek in genom brevinkastet att jag omedelbart skulle öppna dörren, berättar 96-åringen.

Till en början var Georg tveksam och ville att de som ringde på skulle legitimera sig. Tillslut bestämde han sig dock för att öppna dörren och släppa in de fem poliserna. Polispatrullen berättade att en boende i huset hade ringt till polisen efter att det synts blodspår i hissen. De misstänkte att något hade hänt i hans bostad.

”Ville kontrollera att ingen var skadad”

– Vi fick in ett samtal via 112 att det hade anträffats blodspår i trapphuset som ledde till en lägenhet. Då åkte vi dit och knackade på för att se till att ingen var skadad, det är inget konstigt med det. Han släppte in oss och fick besked om vad det gällde på plats, säger Stephan Söderholm på polisens ledningscentral i Skåne.

Georg Mark tycker dock att det är märkligt att någon larmade polisen när blodet varit borttorkat sedan flera dagar. Han har heller inte mycket till övers för hur poliserna agerade när de knackade på hans dörr.

– Jag förstår att det var av omtanke men blodet var borttorkat redan natten till tisdag från hissen.

Nu vill han lämna in ett klagomål på hur saken hanterats.

– Jag är en respekterad direktör och har rest mycket i Norrland. Jag känner mig illa behandlad av polisen och fick inget gott intryck av dem när de var här. Efter att de varit här kunde jag inte sova.