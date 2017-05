Trump: ”Jag kan gärna träffa Kim Jong Un”

I en intervju med Bloomberg News öppnar Donald Trump för ett möte mellan honom och Nordkoreas diktator.

– Under rätt omständigheter skulle jag göra det och jag skulle vara hedrad, säger Trump till tidningens reportrar.





– Om det vore lämpligt att träffa honom skulle jag absolut göra det. Om det alltså är under rätt omständigheter, säger Donald Trump under intervjun som ägde rum under måndagen.

Nordkorea har seglat upp som Donald Trumps största utrikespolitiska utmaning. Trots internationella fördömanden och sanktioner fortsätter diktaturen med sitt kärnvapenprogram och utveckling av interkontinentala missiler.

– De flesta politiker skulle aldrig säga det, men jag säger att jag skulle träffa honom under rätt omständigheter. Det skulle vara en stor nyhetshändelse.

Samma idé för ett år sedan

Den senaste amerikanska toppolitikern som haft direkt kontakt med Nordkorea var utrikesminister Madeleine Albright som mötte Kim Jung Uns far Kim Jung Il år 2000.

För knappt ett år sedan öppnade Donald Trump för ett möte mellan honom själv och Kim Jong Un.

Då fick han kalla handen från Nordkorea via landets FN-ambassadör i Genéve, So Se Pyong:

– Det är upp till min store ledare om han vill träffa Trump eller inte, men jag tycker att Trumps idé är nonsens, sa han till Reuters.

