Så här mötte Chelsea Manning världen igen

”Här är jag allihop!”

Med de orden klev Chelsea Manning, 29, ut i världen igen – och avslöjade via Instagram en ny look för sina supportrar.

Visselblåsaren dömdes till 35 års fängelse men frigavs i veckan efter 7 år bakom lås och bom på Fort Leavenworth i Kansas, USA.















Chelsea Manning hette tidigare Bradley i förnamn och var underrättelseanalytiker i Irak. 2010 lämnade hon ut mängder av försvarsuppgifter om USA :s krig i Afghanistan och Irak som publicerades av Wikileaks. Bland de hundratusentals dokumenten fanns bland annat en film som visade hur amerikanska soldater mejade ned civila i Irak.

2013 dömdes den tidigare soldaten av en militärdomstol till 35 års fängelse.

Året där på lät en domstol den transsexuella Bradley Manning byta namn till Chelsea Elizabeth Manning. Kort därefter stämde Manning försvarsdepartementet för att hon inte fick påbörja den hormonbehandling som krävs för att genomföra en könskorrigering – en behandling som påbörjades 2015.

Ett av Obamas sista beslut

I januari i år, bara tre dagar innan han avgick som president, fattade Barack Obama beslut om att Manning skulle friges.

Och i veckan tog hon så sina första steg i frihet igen, och visade upp sitt nya jag för världen, iklädd kavaj och rött läppstift och med en emoji-blinkning utropade hon på Twitter och Instagram: ”Okay, so here I am everyone!!”

Plus bilder på pizza – och champagne.

Mannings framtidsplaner, eller ens var hon rent geografiskt befinner sig, är däremot än så länge hemligt.

