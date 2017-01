Stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen





Sågas av presidenten: ”Helt grundlöst”

WASHINGTON. Donald Trump bröt mot USA:s grundlag omedelbart när han svors in som president.

Det menar flera tunga advokater, som nu stämmer miljardären för brott mot konstitutionen.

– Bestämmelserna ska garantera att våra företrädare sätter amerikaner först, precis som presidenten lovat, säger talespersonen Noah Bookbinder.

Potentiella intressekonflikter kring Donald Trumps fastighetsimperium fortsätter att förfölja den nyblivna presidenten.

Kort före installationen presenterade advokaten Sheri Dillon en plan för hur Trump skulle separeras från sina företag. Den går ut på att kontrollen över bolagen flyttas till en stiftelse, som sönerna Eric och Donald Jr basar över.

Detta räcker dock inte, enligt en grupp namnkunniga advokater. Organisationen Citizens for Responsibility and Ethics in Washington stämmer nu Donald Trump för brott mot konstitutionen.

”Bröt mot grundlagen direkt”

I sin stämningsansökan skriver sammanslutningen att ”privata finansiella intressen kan förleda även de hederligaste ledarna, och kopplingar mellan amerikanska myndighetsföreträdare och utländska intressen kan utgöra ett smygande hot mot vår republik”.

Gruppen menar att Donald Trump bröt mot konstitutionen direkt efter att han svors in i fredags. Orsaken är att presidenten vägrar att sälja sina företag. Enligt stämningen leder detta till att Trump gynnas ekonomiskt av utländska aktörer, något som USA:s konstitution förbjuder.

– Presidenten har valt ”Amerika först” som slogan, så han borde vilja följa grundlagens bestämmelser strikt. De skrevs för att garantera att våra regeringsföreträdare sätter amerikanernas intressen framför sådant som gynnar utländska regeringar, säger talespersonen Noah Bookbinder i ett uttalande, som Politico rapporterar om.

Ska gå till statskassan

Bland de internationella intressena i presidentens företag finns företrädare för Kina och Förenade Arabemiraten som hyr lokaler i Trump Tower i New York. Stämningsansökan gör också gällande att intäkter från utländska regeringar som bokar rum i Trumps hotell utgör ett konstitutionsbrott.

Enligt Donald Trumps advokat Sheri Dillon ska vinster från företagens affärer med aktörer i andra länder gå till USA:s statskassa.

– Konstitutionen kräver inte att presidenten gör någonting alls här. Att betala för ett hotellrum är inte någon gåva och det har ingenting att göra med ämbetet, har hon tidigare sagt.

I samband med att Donald Trump skrev under exekutiva ordrar på måndagen kommenterade han stämningen kort:

– Den är helt grundlös.