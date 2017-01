Här måste de äldre bo i baracker: ”Blir galen”















1 / 8

Alfred Endl. Foto: Ola Axman

Äldreboendet Gustavsgården ska renoveras – därför har boende tvingats till att bo i baracker. Vilket de kommer att få göra i flera månader, rapporterar SVT Stockholm .

– Jag känner mig som en vingklippt fågel, säger Alfred Endl, 90, till Aftonbladet.

Lokaler tillhörande äldreboendet Gustavsgården i Värmdö kommun ska renoveras. Därför måste tio personer därifrån bo någon annanstans – rättare sagt i baracker. Samtliga av de äldre har en boendeyta på cirka 12 kvadratmeter, skriver SVT.

– Jag kan inte bo där, jag blir galen där. Man blir alldeles slut, säger 90-åriga Alfred Endl och fortsätter:

– Jag känner mig som en vingklippt fågel. Man får knappt plats med sin rullator.

På måndag har han bott i barackerna, som ligger vid äldreboendet, i cirka en vecka. Nu under helgen har han flyttat in hos sin särbo Carina Viden. Hon berättar att det tillfälliga boendet inte var klart när Alfred flyttade in.

– Det här har nästan tagit kål på honom. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Jag trodde nästan att jag skulle förlora honom. Det var fruktansvärt – helt bedrövligt, säger hon.

”Det är förskräckligt”

Berit Grundström, 86, är också en av de som fått flytta in i barackerna. Hon berättar att de visserligen fått informationen om att de var tvungna att flytta ut ett tag – men inte att de skulle få bo så trångt.

– I början så var det dåligt med ström, sen blev det kallt också. Det var väldigt kaotiskt. Nu fungerar ju elementen, men det blir kallt så lätt här.

Hon poängterar dock att personalen gör sitt bästa för att hjälpa dem och göra situationen bättre – hon menar att de är underbara.

– Jag kanske har det något mindre jobbigt som kan röra mig ute. Men sen är det ännu jobbigare att bo så här när man är gammal gissar jag. Vi får hoppas att det inte blir en för lång tid, det är förskräckligt.

” Är en mycket försämrad boendemiljö”

Enligt SVT var orsaken till flytten från början att Arbetsmiljöverket krävde att flera av de ordinarie lägenheterna på äldreboende skulle renoveras på grund av dålig tillgänglighet. Därmed behövde kommunen ett tillfälligt boende till de äldre. Enligt Maria Larsson Anne, omsorgschef i Värmdö kommun har tanken varit att säkerställa att de boende skulle få behålla sin kontinuitet.

– Både när det gäller personal som vet vilka behov man har och även kontinuiteten på Gustavsgården. Att man som boende inte ska få ett tillfälligt boende på en annan ort där man riskerar att få en sämre tillgänglighet till sina anhöriga, säger hon till SVT.

Hon har full förståelse att det här kan kännas som en stor omställning menar hon.

– Den här tillfälliga lösningen är ju en mycket försämrad boendemiljö, något annat kan vi ju inte säga, säger hon till SVT.

Från början räknade kommunen med att de boende skulle få bo barackerna i tio månader. Men ska nu ha uppdaterat på sin hemsida att ”Planen är att de ska kunna flytta tillbaka in på Gustavsgården i maj, när första etappen av renoveringen är avslutad.”