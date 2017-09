Elva döda i skottlossningar i Kapstaden

Elva personer har dödats i en skottlossningar i Kapstaden, Sydafrika, säger polisen enligt sydafrikanska nyhetssajten News24.

Polisen vädjar nu till allmänheten att lämna information som kan leda till att gärningsmännen grips rapporterar lokala medier.

Totalt elva personer har under lördagen bekräftats döda av polisen efter skottlossning under natten i Marikana, Nyanga, i Kapstaden i Sydafrika .

Dödstalen steg under lördagsmorgonen att ytterligare en person dött på sjukhus av sina skottskador rapporterar bland andra News24. Polisen jobbar nu på att hitta skyttarna och uppmanar allmänheten att lämna information som kan leda till deras gripande.

Skottlossningarna har skett på flera olika platser bland annat inne på en restaurang där fyra personer skadades dödligt.

Vapen från polisen stulna

Skottlossningarna har ökat den senaste tiden i Kapstaden och nu befarar man att de genomförts med vapnen stulna från polisen som har hamnat i händerna på kriminella, enligt ansvarig minister Fikilie Mbalula. Den senaste veckan har två poliser gripits för att ha fört ut vapen från polisstationer som de inte använder i tjänsten.

