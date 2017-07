Barbara, 79, blåst av Viasat: ”Sätter mig på pottan”

Barbara Nävertun, 79, betalar 468 kronor i månaden för bredband och tv – men sist drog Viasat felaktigt drygt 1 100 kronor.

De extra hundralapparna svider i hennes magra pensionärsplånbok och företaget dröjer med att betala tillbaka pengarna.

– Jag har inte de marginalerna. Det sätter mig på pottan, säger hon.

I ett och ett halvt år har Barbara Nävertun i Gnesta betalat 468 kronor per månad för bredband och tv hos Viasat . Pengarna dras via autogiro.

Men för två veckor sedan fick hon en chock när hon öppnade posten – där låg en faktura på hela 1 115 kronor. Hon ringde omedelbart till företaget och efter en stund i kö fick om hjälp av kundtjänst, som konstaterade att fakturan var felaktig och skulle spärras så att pengarna inte drogs från kontot.

Allt gott, trodde Barbara Nävertun. Men här hon kontrollerade sitt bankkonto i fredags hade 1 115 kronor ändå dragits.

”Pensionär med skrotpension”

Även om det bara rör sig om några hundralappar är det mycket pengar för Barbara Nävertun som kämpar för att få det att gå ihop på en pension med knappa marginaler.

– Det sätter mig på pottan. Jag är pensionär med skrotpension från början och när det försvinner 1 115 kronor som inte ska försvinna blir det helt upp och ner för min del, säger hon.

I ett nytt samtal med Viasat fick hon förklarat för sig att hon kunde få de felaktigt dragna pengarna till godo för kommande månadsbetalningar.

– Men det är ju inte jag hjälpt av. Jag behöver mina pengar under tiden, säger hon.

Blev ledsen

Eftersom Barbara Nävertun blev ledsen fick hon hjälp av sitt barnbarn att åter ringa till Viasat. Efter ett par timmar återkom företaget och förklarade att de kunde betala tillbaka pengarna på en avi inom 30 dagar.

– Det betyder att jag måste lösa in den på en bank, plus att de tar en avgift om jag löser in en avi. Det är dålig stil.

Samtidigt påpekar hon att bemötandet från personalen på kundtjänst var vänligt.

– De var väldigt trevliga och hjälpsamma. Men den ena killen sa tydligt och klart att det var många som ringde om liknande ärenden och att man brukar få pengarna till godo.

– Har man dragit pengarna borde det inte vara så svårt att sätta tillbaka dem.

Viasat: Inte särskilt vanligt

Susanne Nylén, presschef på MTG Sverige och presstalesperson för Viasat Sverige, beklagar att återbetalningen av pengarna dröjer.

– Det är beklagligt att kunden känner att hon inte fått exakt den servicen hon ville ha, men vi kommer så klart göra vårt bästa för att hon ska få pengarna så fort som möjligt, säger hon.

Enligt henne är det inte särskilt vanligt att felaktiga belopp dras från kunderna.

– Jag har inte blivit uppringd av någon journalist om något liknande tidigare. Antagligen är det något som gått fel i det enskilda fallet.