Obamas attack mot Trump: ”Fel och elakt”

Programmet Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) skapades genom en presidentorder av Barack Obama 2012. Papperslösa som kom till USA som barn kan via Daca få skydd från deportering och arbetstillstånd under en tvåårsperiod i taget. Programmet har hittills godkänt drygt 787 000 unga, men 1,9 miljoner migranter beräknas kunna ansöka.