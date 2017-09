Putin fördömer Nordkoreas kärnvapentest: ”Provokativt”

Nordkorea tros flytta långdistansmissil mot kusten

Nordkoreas sjätte kärnvapentest trappar upp oron på Koreahalvön.

På tisdagen genomförde Sydkorea nya övningar med skarpa vapen – bara en av flera stridsövningar som är planerade framöver.

Samtidigt misstänks även Nordkorea under nattetid flytta en långdistansmissil mot landets västkust uppger Reuters .

Nu varnar Rysslands Vladimir Putin för att fler sanktioner kan leda ytterligare militär upptrappning och skapa en global katastrof.



Det var i söndagsmorse som Koreahalvön drabbades av två jordskalv. Något som orsakats av Nordkoreas sjätte kärnvapenprovsprängning.

Bomben ska ha haft en sprängladdning på 50 kiloton, vilket är betydligt kraftigare än Hiroshimabomben och uppges kunna placeras på en långdistansrobot, vilket enligt flera experter kan nå stora delar av USA.

Helgens test har lett till kraftfulla fördömanden världen över och Sydkorea svarade även med att provskjuta en ballistisk missil.

Sydkorea genomför flera nya övningar

På tisdagen kom uppgifter om att den sydkoreanska flottan genomfört en övning i Japanska sjön med skarpa vapen som svar till grannlandet.

”Om fienden utför en provokation över eller under vatten kommer vi omedelbart att slå tillbaka och begrava dem till sjöss”, säger befälhavaren Choi Young-Chan till sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap .

Under fyra dagarna kommer den sydkoreanska flottan att genomföra ytterligare stridsövningar med fartyg, stridsflygplan och ubåtar. Under torsdag och fredag kommer även USA att delta under ubåtsövningarna.

Syd tillåts utveckla kraftigare vapen

USA kommer också förse Sydkorea med fyra nya robotförsvarssystem , så kallat THAAD-system. Länderna är även överens om att häva sydkoreanska missilrestriktioner, för att Syd ska kunna utveckla mer kraftfulla vapen och slå till med större kraft mot Nordkorea, skriver AP.

Samtidigt kommer obekräftade uppgifter att Nordkorea under nattetid observerats flytta en långdistansmissil mot landets västra kust där man flera uppskjutningsanläggningar uppger Reuters som hänvisar till underrättelsekällor som pratat med sydkoreanska Asia Business Daily.

Trump om eventuellt krig: ”Vi får se”

Under måndagen höll FN:s säkerhetsråd ett extrainkallat krismöte där USA:s ambassadör Nikki Haley menade att Nordkorea ”tigger om krig”.

– USA:s tålamod är inte oändligt, sa Haley om den rådande situationen.

Flera länder har fördömt robottestet, däribland Kina och Sverige. Även Japans premiärminister Shinzō Abe, som under helgen pratat med USA:s president Donald Trump två gånger, kallade provskjutningen ”fullständigt oacceptabel” medan Trump kallade Nord för ”en skurkstat”.

USA:s försvarsminister James Mattis har tidigare sagt att man kommer försvara sina allierade och bemöta varje hot från Nordkorea, men att man inte strävar efter att utplåna landet – trots att man har all möjlighet.

Trump har även svarat ”vi får se” på frågan om USA kommer attackera Nordkorea.

FN hotar med nya sanktioner

Under det extrainkallade krismötet i FN:s säkerhetsråd på måndagen varnade dock Kina för att man inte kommer acceptera kaos och krig på Koreahalvön och att man vill lösa situationen med diplomatiska samtal,

– Situationen måste lösas fredligt, säger Kinas FN-ambassadör Liu Jieyi.

Samtidigt kräver USA, Japan och Sydkorea nu nya sanktioner mot Nordkorea, vilket ska diskuteras i FN nästa vecka.

Trump har tidigare hotat med att sluta göra affärer med länder som har kopplingar till Nordkorea – vilket framförallt skulle drabba Kina hårt.

Putin: Kan leda till globala katastrofer

Även Rysslands president Vladimir Putin fördömde på tisdagen det nordkoreanska kärnvapentestet som han kallar ”provokativt”.

Samtidigt är den ryske ledaren starkt kritisk till FN:s hantering av situationen på Koreahalvön och menar att nya sanktioner mot Nordkorea är ”värdelösa och ineffektiva” och kan leda till mer mänskligt lidande.

Putin varnade även för att en hysterisk militär upptrappning i området kan leda till en global katastrof med många offer enligt nyhetsbyrån AFP.

