IS ”timmar” från att förlora viktigt område

Offensiven mot IS i Syrien rycker fram med full kraft.

Inom några timmar har terrorsekten drivits ut ur provinsen Deir Ezzor, som man till stora delar kontrollerat sedan 2014, enligt guvernören Mohammad Ibrahim Samra.



IS förlorar allt mer mark i Syrien .

I Raqqa - ”kalifatets huvudstad” i pressas man tillbaka av SDF, en allians mellan i huvudsak kurder och sunniaraber som stöds av USA.

I takt med bakslagen i Raqqa flyttade IS många av sina krigare till provinsen Deir Ezzor, ett område i nordvästra Syrien som terrorgruppen tog kontrollen över för tre år sedan.

Men nu är syriska regimtrupper, uppbackade av iranska shiamiliser och ryska styrkor, bara timmar från att ha besegrat IS även där, enligt Mohammad Ibrahim Samra.

På gatorna i Deir Ezzor syns människor fira IS kommande nederlag, enligt guvernören. De har de senaste åren varit utsatta för en brutal belägring, som stängde in hundratusentals människor i staden. Regimen har under tiden släppt ner förnödenheter via luften.

Nyligen återtog irakiska styrkor ett av IS sista fästen i landet, staden Tal Afar i norr. Tidigare kontrollerade IS en tredjedel av Iraks landyta, i dag har man endast kvar cirka 10 procent, staden Hawija och tre områden i öknen nära den syriska gränsen.

Även i Syrien har man endast kvar små fläckar av sina områden.

Svensk-italienske FN-sändebudet Staffan de Mistura sa i fredags att IS nederlag betyder ”början till slutet” för kriget i Syrien , och att stormakterna måste tvinga sina allierade miliser och arméer till förhandlingsbordet.