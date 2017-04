Tusentals kommunpolitiker hoppar av

Andel avhopp i procent från kommunfullmäktige per parti under innevarande mandatperiod, från valet 2014 och fram till slutet av januari i år:

C : 11

S : 15

KD : 17

M : 17

L : 19

V : 19

MP : 22

SD : 28

Övriga : 18

Källa: Valmyndigheten/SVT Nyheter Örebro