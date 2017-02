”Abortbåt” stoppades av militären

Abortbåten har tidigare lagt till i länder som Marocko och Polen. Foto: Fred Libochant/AP

Militären i Guatemala har stoppat ett holländsk fartyg som skulle erbjuda kvinnor i landet medicinsk abort.

– Det är mycket kränkande att denna grupp kommer hit för att utföra abort, vilket är mord, säger Gonzalo de Villa, chef för en katolsk organisation i Guatemala.

Women on Waves är en organisation som erbjuder abort ombord fartyg på internationellt vatten. Enligt organisationen sker det varje år 65 000 illegala och osäkra aborter i Guatemala i Centralamerika.

Abort är bara tillåtet i Guatemala om mammans liv bedöms vara i fara.

Under fem dagar utanför Guatemalas kust var tanken att plocka upp fem kvinnor i taget via en liten segelbåt för att sedan utföra medicinska aborter.

Men abortbåtens ankomst skapade protester från såväl konservativa som religiösa grupper.

Stoppas av militär

Jimmy Morales, Guatemalas president, uppmanade regeringen att lämna in ett formellt klagomål till åklagarmyndigheten angående holländska fartygets ankomst.

På fredagen krävde immigrationsmyndigheterna att organisationen Women on Waves abortbåt skulle stoppas. Aktivisterna ska ha ljugit om att de var turister.

En militärbåt ledsagade därefter bort fartyget från Guatemalas kust, skriver AP.

Women on Waves hävdar att segelfartyget var olagligt ”fängslat” av militären. De anklagar soldaterna för att ha hindrat en laglig protest mot statens restriktioner och för de guatemalanska kvinnornas rätt till att säkra aborter.

Samlar in pengar för abort

Women of Waves kampanj genomförs samtidigt som rätten till abort blivit en het fråga i stora delar av världen, inte minst efter att Donald Trump blivit president i USA.ny

Sverige vill tillsammans med Belgien, Holland och Danmark skapa en motkraft till beslutet som Donald Trump fattade, att stoppa bistånd till utländska organisationer som stödjer abort.

För att samla in pengar som ska ersätta det president Trump drar in har representanter från regeringar i ett 50-tal länder, det civila samhället samt privata aktörer bjudits in till en internationell konferens för kvinnorättigheter i Bryssel den 2 mars .

Syftet med konferensen ”She decides” är också ett politiskt budskap till USA.

– Om man vill att kvinnor och familjer ska ha makt över sina egna liv och att flickor ska kunna gå i skolan och inte bli gravida för tidigt, då är det viktigt att vi står upp för rätten till planerad, säker och laglig abort. Men också att vi visar hur mycket pengar vi är beredda att ställa upp med, sa Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, nyligen till Aftonbladet.