Stormöte i USA om kampen mot IS

FAKTA

► Den globala koalitionen mot IS grundades i september 2014 med målet att besegra terrorgruppen.

► Förutom de militära insatserna i Syrien och Irak bekämpar gruppen IS finansiella och ekonomiska system, hindrar utländska krigare för att röra sig över gränserna, stödjer återuppbyggnaden i befriade områden och försöker att motverka IS propaganda.

► Koalitionen har 68 medlemmar över hela världen, med undantag för Sydamerika.

Källa: Global coaltion against Daesh