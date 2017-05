Svensk man försvunnen under jakt på Nya Zeeland

En 27-årig man från Mellansverige har försvunnit under en jaktutflykt i Nya Zeeland.

Han skulle komma tillbaka i onsdags – men dök aldrig upp.

Under ett stort sökpådrag har man hittat vad man tror är hans tält och sovsäck.

Svensken sågs senast till den 12 maj. Då begav han sig ensam ut på jakt på den västra kusten av Nya Zeelands södra ö.

Enligt planen skulle han vara tillbaka från turen i onsdags – men ännu har han inte dykt upp.

Ett stort sökpådrag pågår nu i Karangarua-dalen, ett i stort obefolkat fjällområde som ligger i anslutning till glaciärer och nationalparker.

Familjen hålls uppdaterad

Mannen är 27 år gammal och kommer från en ort i Mellansverige. Nyzeeländsk polis har kontakt med hans anhöriga och uppdaterar dem löpande om sökarbetet, rapporterar nyzeeländska medier.

En helikopter och en speciell sökhund har hjälpt till och under helgen påträffades ett övergivet läger som tros tillhöra svensken. Där fanns ett tält och en sovsäck.

I övrigt efterlyser polisen alla möjliga vittnesmål av mannen under hans resa. De vill komma i kontakt med alla som vistats i dalen de senaste åtta dagarna.

– Baserat på den efterforskning som gjorts har sökare lyckats bekräfta en observation av honom, vilket hjälpt söklagen i deras ansträngningar, säger Mathew Tailby vid den lokala polisen.

UD följer händelserna

Svenska utrikesdepartementet är också medvetna om situationen.

– Vi känner till att det är en försvunnen man i 30-årsåldern och att den lokala polisen handlägger ärendet, säger Lisa Qvarfordt vid UD:s presstjänst.

Kan ni bistå på något vis från svenskt håll?

– Ambassaden är i Australien, men det man kan göra är att underlätta myndighetskontakterna.

Övriga frågor hänvisar Qvarfordt till polisen.

Vädret försvårar

Terräng och väder har försvårat sökandet. På lördagen fick man ta en paus och de fem lag som är ute och söker efter svensken spenderar natten i stugor på olika håll i området.

Det har dragit in mycket regn och de senaste nätterna har temperaturen legat vid, eller strax under, nollan. Den här natten väntas dock bli den kallaste under den tid svensken varit ute – med en prognos på fem minusgrader.