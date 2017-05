Svarta fåret var ett lamm – stångades när det fångades











Här är lammet som gäckat polisen i över en veckas tid.

Djuret kunde omhändertas i Tumba i går – men ville inte följa med frivilligt till stationen.

– Lammet hade kutat in och stångat en polis i skrevet, säger Tumbabon Teemu Nerama som hjälpte till att fånga in lammet.

Polisen får tacka allmänheten för att det lösspringande klövdjuret till sist kunde fångas in.

Den 10 maj fick polisen flera samtal om att ett litet svart får sprang omkring runt tågstationen i Tumba centrum.

Patrull ryckte ut men lyckades inte hitta djuret som nu har visat sig vara ett lamm, uppger polisen.

Sedan de första samtalen har lammet synts till vid flera tillfällen, uppger boende i området. I går kväll såg Tumbabon Teemu Nerama lammet i närheten av sitt hus.

Stångade polis

Orolig för att lammet skulle komma till skada på bilvägen följde Nemara efter.

– Det har inte varit bra att det sprungit löst, särskilt inte när det synts till både vid tågspåret och bilvägen. Jag, en mc-förare och en annan bilist som passerade förbi började följa efter och lyckades till sist valla in den i en inhägnad gård, säger Teemu Nerama.

Ytterligare personer anslöt och till slut kom även polisen till platsen.

– Vi fick driva in det mot ett hörn. Lammet hade kutat in och stångat en polis i skrevet. Det gick bra med honom, han är ju polis och kanske van vid hårda tag. Till slut kunde man ta hand om lammet och åkte sedan in till stationen i Flemingsberg, säger Nerama.

Söker rättmätig ägare

Mats Eriksson, kommunikatör vid Stockholmspolisen, berättar att lammet är omhändertaget av polis och befinner sig på stationen i Flemingsberg.

Eftersom det finns en eventuell smittorisk kan man inte lämna över djuret till andra får- och lammägare.

Djurskyddsgruppen på polisen ska försöka ta reda på vem som är den rättmätige ägaren.

– Det är synd om lammet som fått vara ute på vift. Man vet inte var det kommer från och ingen ägare verkar ha visat något som helst intresse. Det är det som känns märkligt för mig. Jag hoppas att det går bra för lammet nu, säger Teemu Nerama.