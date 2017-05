Tysklands nya attack: Trump hotar freden i Europa

WASHINGTON. ”Västvärlden har försvagats och freden i Europa är hotad med Trump som president”.

Det säger Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel under måndagen.

Kritiken kommer mindre än ett dygn efter att förbundskanslern Angela Merkel sagt att hon inte ser USA som en tillförlitlig partner.

Det var på ett valmöte i söndags som Tysklands förbundskansler Angela Merkel varnade för att USA blivit opålitligt och inte längre kan ses som en tillförlitlig partner.

– Tiderna då vi kunde helt och hållet förlita oss på andra är på väg bort, det har jag lärt mig under de senaste dagarna. Europa måste ta sitt eget öde i sina egna händer, sa Merkel under söndagen och syftade på G7-mötet och Natotoppmötet under helgen där president Trump deltog.

USA väntas dra sig ur klimatavtalet

Medan Trump summerade helgens möten som ”fantastiska” har Merkel och flera europeiska ledare beskrivit det som ett misslyckande och som en ”mycket otillfredsställande” ”sex mot en-diskussion” då man inte lyckats överbrygga meningsskiljaktigheter i klimatfrågan.

Enligt flera medier väntas Trump meddela att USA dra sig ur klimatavtalet den här veckan.

Nu riktar även Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel skarp kritik mot Trump som han menar försvagar västvärlden och hotar freden i Europa.

”Trump hotar freden och västvärlden”

– Alla som påskyndar klimatförändringen genom att försämra miljöskyddet, som säljer ännu fler vapen i konfliktzoner och som politiskt inte vill lösa religiösa konflikter sätter freden i Europa på spel, säger Gabriel på måndagen enligt nyhetsbyrån AFP.

Gabriel menar även att den amerikanska regeringens kortsiktiga politik går emot EU:s intressen.

– Västvärlden har blivit mindre, åtminstone har det blivit svagare.

