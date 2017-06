Tåg kan ställas in även under midsommarafton

Tåg kommer att ställas in och avgångar flyttas fram i dag, enligt SJ.

Men tidigt på morgonen såg det ut som att tågtrafiken kommer att flyta på under midsommarafton.







En kabelbrand i går på Stockholm södra ledde till att tusentals människor på väg till midsommarfirandet fastnade på Stockholm central. Sent på kvällen kunde spåren öppnas igen.

– Om man tittar på hur läget ser ut nu för pendeltågen är det bara minuter i förseningar, säger Lisa Nordmark på Trafikverkets presstjänst, strax före klockan sex.

De första fjärrtågen börjar rulla vid halv sju. Bara ett tåg från Stockholm till Arboga är inställt under dagen, enligt Nordmark.

– Övriga tåg ser ut att gå i tid, säger hon.

Tidigare under morgonen sade Carina Axelsson på SJ :s pressjour att "vissa avgångar" kommer att ställas in och att tåg kommer att gå senare under dagen.

Hon kunde då inte säga hur många, eller vilka, avgångar som berördes.

– Vi jobbar med att lösa allt så fort som möjligt.

Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via SJ:s app och sajt. Ett problem när det gäller att få iväg alla tåg som planerat är att tågpersonalen jobbade långa pass under den trassliga gårdagen.

– Innan de går på nya pass måste de få vila. Dessutom har vi många kollegor som är lediga på midsommar som inte är tillgängliga, säger Axelsson.

Hotell eller dela taxi

För de som drabbats av tågkaoset erbjuder SJ full återbetalning av biljetten – både tur- och returresan.

– Den som vill avboka sin biljett och få pengarna tillbaka får naturligtvis göra det, oavsett vad man har för biljettyp, säger Tobbe Lundell.

– Det gäller naturligtvis för återresan också.

Andra alternativ som erbjuds är:

• Hotellövernattning. Den som ger upp och övernattar på hotell av standardklass får ersättning för det, enligt SJ.

• Taxi. Gäller endast i Mälardalen, där regionaltågen varit inställda hela dagen.

– Gå ihop några stycken som ska till samma ställe och ta en taxi. Det ersätter vi, det rådet ger man också på vårt kundcenter, på Centralen, säger Tobbe Lundell.