Risk för kraftigt skånskt skyfall

Det ska ösa ner regn från himlen i kväll.

Så pass kraftigt att SMHI nu varnar över Skåne.

Väderinstitutet varslar även om lokala inslag av åska.

Varningen omfattar hela Skåne med brasklappen att de stora regnmängderna om 30–40 millimeter berör främst lokala, i nuläget okända, delar av länet.

Det är under söndag eftermiddag som skyfallet väntas dra in för att fortsätta regna under kvällen.

Enligt SMHI kan regnet vara så kraftigt att det riskerar att svämma över vägar. Även källare, dagvattensystem och mindre vattendrag riskerar att gå samma öde till mötes.