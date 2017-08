Tre fall av sexuellt ofredande under Way Out West-festivalen

Polisen i Göteborg har fått in tre anmälningar om sexuellt ofredande under årets Way Out West-festival.

Det har kommit in en anmälan om sexuellt ofredande per dag, totalt tre stycken under årets Way Out West-festival i Göteborg .

Det ska bland annat handla om en händelse i publikhavet under en spelning under fredagen och under lördagen ska en ur personalen blivit sexuellt ofredad av en besökare. Det finns ingen gripen, eller misstänkta för brotten.

Trots dessa händelser rapporterar polisen om en väldigt lugn helg under festivalen. Förutom tre sexuella ofredanden har omkring 3–4 personer omhändertagits för fylleri, 5–6 anmälningar om ringa narkotikabrott är och upprättade under helgen.

Inga grövre brott ska ha rapporterats i samband med festivalen, enligt polisen.

– Enligt inslagschefen har stämningen varit god och stämningsläget väldigt bra, säger Peter Adlersson polisens presstalesperson i Region Väst.