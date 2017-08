Tekniker undersöker bärgade ubåten

Nu är ubåten Nautilus bärgad och tömd på vatten.

Tekniker i skyddsmasker går in i ubåten för att utreda vad som kan ha skett där inne.

Den svenska journalisten Kim Wall saknas fortfarande efter incidenten och ubåtsägaren Peter Madsen misstänks ha orsakat hennes död.



































































1 av 32 | Foto: Andreas Hillergren

Strax innan klockan 16 på lördagen nådde ubåten Nautilus upp till ytan efter många timmars bärgningarbete i Kögebukten söder om Köpenhamn. Aftonbladets Per Arnsäter fanns på plats för att följa bärgningen. Dykare som skickades ner under fredagen har inte lyckats ta sig in i farkosten.

Under söndagens tidiga timmar var farkosten uppe på land och kunde börja tömmas på vatten. Personal har också bland annat lyst in i ubåten med ficklampa och en container har hämtats till platsen, ubåten fraktades sedan vidare till Nordhamn i Österbro för teknisk undersökning.

Tekniker i skyddsmasker förberedde sig strax före klockan 10 för att gå in i ubåten.

Enligt danska Ekstra Bladet misstänker polisen att Peter Madsen sänkt ubåten med flit för att dölja spår.

Sökandet pågår

I ett pressmeddelande på lördagkvällen berättar dansk polis hur de nu kommer gå vidare med ubåten. Vid 22.40 har ubåten kommit till kajen i Köpenhamn och under de tidiga morgontimmarna har den lyfts upp och börjat tömmas på vatten. Tömningsarbetet beräknas ta flera timmar eftersom polisen samtidigt ska säkra eventuella spår. När det är tekniskt möjligt kommer en krimininalteknisk undersökning att göras av båten. Dansk polis skriver att det förväntas ske under natten och under söndagen.

Under natten har det inte varit möjligt att se vad som finns inuti ubåten säger polisen. Samtidigt pågår sökandet efter svenskan Kim Wall som fortfarande är anmäld försvunnen. Polisen vill fortfarande ha kontakt med vittnen som kan ha sett något under hela den period som båten var i vattnet.

▪▪ Artikeln uppdateras.