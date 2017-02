Svenskar äter allt mer färsk kyckling – trots smittorisk

FAKTA

Konsumtionen av svensk kyckling (från Svensk Fågels medlemsföretag) har ökat stadigt de senaste åren. Under 2015 ökade försäljningen av kyckling från Svensk Fågels medlemmar till 99 235 ton (ton av produkter), att jämföra med 94 234 ton för 2014 och 83 656 ton år 2013. Siffrorna för 2016 är inte klara än.

Konsumtionen av fågelkött har mer än fördubblats i Sverige under de senaste 20 åren och under 2015 konsumerades totalt 219 400 ton fågelkött i Sverige.

Källa: svenskfagel.se