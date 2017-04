Mönstret på sjön förbryllar experter











På Islands största sjö, Thingvallavatn, har det dykt upp ett mystiskt mönster. Lokalbefolkningen spekulerar i om det är utomjordingar, drönare eller en fjärrstyrd båt som skapat det, skriver Norska Abc Nyheter .

Islands största sjö, Thingvallavatn, har en tendens att vara genomfrusen. Men i år har stora delar av sjön bara haft ett tunt lager av is.

– De sista veckorna har det varit ett tunt lager is på stora delar av insjön och nu har man sett ett underligt mönster i det området, skriver Thingvellir nationalpark på sin Facebooksida.

Einar Á.E. Sæmundsen, anställd på nationalparken, tog bilder på mönstret.

– Ingen här uppe har sett det förut, säger han.

Einar valde att publicera bilderna på Facebook, och mönstret fick många att fundera över hur det hade uppstått.

”Det måste vara en kod från en utomjording” , skriver en person. ”Eller en fjärrstyrd båt?” , skriver en annan. Ett annat förslag som dykt upp i kommentarsfältet är en full plogbilschaufför.

Förbryllat forskare i ett halvt sekel

Efter att ha gått igenom alla förslag har man kommit fram till att det troligen beror på det ovanliga fenomenet fingerflottning. Fenomenet har förbryllat polarforskare i ett halvt sekel men 2007 förklarade professor John Wettlaufer vid Yale University hur mönstret bildas.

Mönstret inträffar när två tunna isflak trycks mot varandra. Rent intuitivt tror vi att ett isflak kommer skjutas in under det andra, eller att det ena flaket kommer krossas. Men i stället delar flaket upp sig i flera delar och flätas samman som fingrar. Delarna lägger sig alltså omlott, varannat flak över och det andra under. Men mönstret uppkommer enbart om isflaken är relativt lika stora.