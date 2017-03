Krigets sjunde år startar med bomber

Kriget i Syrien gick idag in på sitt sjunde år.

Det startade som det sjätte slutade: med en självmordsattack i Damaskus, som dödade 25 personer.

– Oavsett om detta krig slutar med vapen eller på fredlig väg spelar ingen roll. Folk vill leva i fred, säger 32-årige Abdallah al-Hussein i Idlib, till AFP.





Idag uppmärksammas sexårsdagen för kriget i Syrien världen över.

Inne i Syrien fortsätter krigets brutala vardag.

På onsdagen skakades huvudstaden Damaskus av två självmordsattacker, som dödade minst 25 personer. Ett av dåden riktades mot en myndighetsbyggnad.

I lördags dog 74 personer i Damaskus efter en liknande attack, som riktades mot irakiska pilgrimer.

Under attacken besköt stridsflygplan, som enligt SOHR sannolikt är ryska, städerna Idlib och Maarat Misrin.

Sju år in på kriget verkar en fred vara långt borta. FN:s chef för mänskliga rättigheter Zeid Ra'ad al-Hussein kallar kriget ”den största katastrofen som människor ligger bakom sedan Andra världskriget ”.

De FN-ledda fredssamtalen i Genève har inte nått någon framgång och denna vecka tackade väpnade rebellgrupper nej till att delta i samtalen i Astana, där Ryssland, Iran och Turiket står som värdar.

Bomberna regnar över Idlib

Samtidigt fortsätter bombningarna av Idlib, en provins i norra Syrien dit många rebeller från Aleppo evakuerades. Syriska regimen har sedan dess låtit bomberna regna över Idlib, med få uppehåll.

Minst 20 människor, däribland 14 barn, dödades på onsdagen i flygräder mot Idlib, enligt oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR), som bevakar Syrienkriget från Storbritannien.

– När vi började demonstrera trodde jag aldrig att vi skulle hamna här. Vi trodde det skulle sluta efter två, tre månader, högst ett år, säger Abdallah al-Hussein till AFP.

"When we began to demonstrate, I never thought it would come to this. We thought it would end in two, three months, a year at most," in Idlib province, told AFP.

