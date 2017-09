Stor antifascistisk mobilisering inför lördagen

På lördag ska nazister marschera i centrala Göteborg.

Det har fått antifascistiska organisationer i hela Norden att mobilisera och planera motdemonstrationer.

Sedan en lång tid tillbaka har det varit känt att nazister från Nordiska motståndsrörelsen ska marschera i Göteborg nu på lördag den 30:e september, under bokmässan.

Från början ville de gå på avenyn, vilket man inte fick tillstånd att göra. Rutten förändrades, men fick återigen ändras efter ett beslut i förvaltningsrätten efter att judiska församlingen i Göteborg och Svenska mässans stiftelse överklagat.

Bussresor från Danmark och Norge

Domstolen fattade beslut att nazisterna inte fick starta sin marsch utanför mässan. Man fick inte heller gå hela vägen till Gustav Adolfs torg, vilket man först hade planerat.

Under hela förfarandet och nazisternas planering har antifascistiska grupper i närområdet, som till exempel Göteborgs antifascistiska front, kontaktat organisationer i andra delar av Sverige och i andra länder för att få dem att komma till Göteborg den 30:e.

Och antifascisterna i Göteborgs vädjan ser ut att ha fått effekt. Antifascister i Finland, Norge och Danmark har hörsammat göteborgarna. Bland annat arrangerar norska grupperna Motmakt och Antifascistisk Aksjon Oslo en bussresa söderut.

Flera motdemonstrationer

Även organisationerna Revolutinære antifascister och Antifascistisk aktion i Danmark ordnar en bussresa från Nørrebro i Köpenhamn till Göteborg på lördag.

Organisationen Kämpa Sthlm och Syndikalistiska ungdomsförbunden i Stockholm och Uppsala har också planerat en bussresa från Stockholm till Göteborg. Enligt uppgifter på deras respektive hemsidor är platserna slut sedan länge.

Paraplyorganisationen Arna (Autonomous revolutionary nordic alliance) har skapat en sida och en banner som toppar flera antifascistiska sidor.

”Arna calls everybody to fight the nazi march in Gothenburg”, står det på bannern.

Tusentals har anmält sig

Gruppen Göteborgs antifascistiska front har också skapat eventet ”Inga nazister i Göteborg” på Facebook.

Under onsdag eftermiddag hade drygt 9 400 personer uppgett att de skulle komma till motdemonstrationen.

Ung vänster uppmanar alla sina medlemmar att demonstrera mot nazisterna i Göteborg under rubriken ”Inte en millimeter åt fascismen – demonstrera mot NMR 30 september”.

SAC i Göteborg uppmanar också alla sina medlemmar att delta i motdemonstrationen.

Flera olika motdemonstrationer är planerade att äga rum i Göteborg under lördagen. Vissa har fått tillstånd och andra inte, enligt TT.

Mycket stor polisinsats

Poliser från hela Sverige är kommenderade till Göteborg för att arbeta under helgen.

Enligt kommenderingschefen Emelie Kullmyr är man väl förberedda.

– Det finns ett gediget förberedelsearbete för vilka olika scenarier som kan spelas upp och vilka beslut som vi kan ta. Jag känner att det finns en god förmåga, säger hon till TT.

Klas Friberg, polischef i region väst, berättar för nyhetsbyrån TT om insatsen.

– Vi ska underlätta för dem som vill röra sig i Göteborgs centrum under den här dagen, men också att de som ska yttra opinion ska få göra det, för det är en grundlagsrättighet man har, säger han.

