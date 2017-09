Norsk polis dömd till 21 års fängelse

1 av 3 | Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpi

Eirik Jensen är på väg in till rättsal 250 i Oslo tingsrätt. Polismannen dömdes till 21 års fängelse för att ha hjälpt till att smuggla in nära 14 ton hasch in i landet samt för att ha tagit mot mutor på över 2 miljonor norska kronor.