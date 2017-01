Kvinna hittad död – polisen misstänker mord

Under torsdagskvällen hittades en kvinna i 40-årsåldern död i en lägenhet i Hjo.

Polisen misstänker mord.

– Vi kan inte utesluta att hon utsatts för ett brott, säger Tommy Nyman vid polisen.

– En kvinna anträffades död i en bostad igår kväll. Utifrån omständigheterna på platsen kan vi inte utesluta att hon blivit utsatt för brott, säger Tommy Nyman, presstalesperson vid polisen region Väst.

Därför har man inlett en förundersökning om misstänkt mord eller dråp.

Larmet kom in via SOS Alarm vid 18.10. Det är i nuläget oklart vem som hittade henne och om det fanns fler personer i lägenheten när hon hittades. Det finns inget som tyder på att kvinnan varit död under en längre tid.

Knackat dörr

Ingen person är i nuläget gripen.

– Vi har ingen misstänkt, säger Tommy Nyman.

Under natten och morgonen har man gjort tekniska undersökningar på platsen.

– Vi genomför dörrknackningar för att klargöra var hon senast var sedd, säger Nyman.

I övrigt inväntar man var från obduktionen och resultatet från den tekniska undersökningen.

Texten uppdateras

