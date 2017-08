Spridda våldsamheter efter val i Kenya

Oppositionsledaren Raila Odinga vägrar erkänna sig slagen i Kenyas presidentval. Men valkommissionen avvisar hans anklagelser om att hackare manipulerat resultatet.

Upprörda anhängare har drabbat samman med polis och valarbetare. Minst sju personer har dödats.

















"Utan Raila – ingen fred", ekade talkörerna i staden Kisumu i västra Kenya efter Odingas uttalanden om valfusk. Polisen satte in tårgas för att skingra de flera hundra ilskna demonstranterna, som släpat ut däck och stenar på gatorna och satt eld på barrikaderna.

Rapporter om sammandrabbningar kom även från huvudstaden Nairobi där två personer har skjutits ihjäl av polis i samband med protester, enligt nyhetsbyrån AP. Ytterligare två personer sköts ihjäl av polis i samband med att de gick till angrepp mot en vallokal i sydöstra Kenya, uppger polisen för AFP.

Macheteangrepp

Även i kustområdet Tana River utsattes en vallokal av ett angrepp. En grupp män med machete högg ihjäl en valarbetare. Två av angriparna sköts ihjäl av polis, rapporterar Reuters.

I de flesta delarna av landet var det dock lugnt på onsdagen – men de spridda våldsamheterna väcker minnen från oroligheterna efter det omtvistade valet 2007, då över 1 100 människor miste livet.

Även då ansåg sig Odinga bestulen på valsegern, anklagelser han upprepade efter det senaste valet 2013, då han ställdes mot den sittande presidenten Uhuru Kenyatta för första gången.

Hackerattack

Insatserna var därför höga när de på tisdagen återigen möttes i en valkamp. Rivaliteten förstärks av att de representerar landets två största etniska grupper, och att deras fäder var bittra politiska rivaler under 60-talet.

– Detta är en attack mot vår demokrati, sade Odinga när det preliminära valresultatet visade en klar ledning för Kenyatta.

Oppositionsledaren säger sig ha bevis för att hackare tagit sig in i valkommissionens databas och manipulerat siffrorna som rapporteras in från valkretsar runt om i landet. De ska ha lyckats logga in i systemet genom att använda valkommissionens mördade IT-chef, Christopher Msandos, identitet, enligt Odinga.

Msando var ansvarig för det elektroniska systemet, som bland annat innefattar biometrisk väljarigenkänning, och hade försäkrat kenyanerna om att det skulle hindra fusk.

Odinga uppmanade samtidigt sina anhängare att behålla lugnet, men tillade i nästa andetag:

– Jag kontrollerar inte folket.

Svårt bekräfta resultat

Regeringsföreträdare avfärdar oppositionens anklagelser och valkommissionen meddelade på onsdagen att uppgifterna undersökts och att det inte har skett någon hackning av valsystemet. Kommissionen lovar också att originalformulären från vallokalerna, där de lokala resultaten fylls i innan de förs in elektroniskt, kommer att tillgängligligöras för granskning för båda de politiska lägren.

Enligt regelboken ska detta egentligen göras innan man går ut med valresultatet.

– Nu har man redan skapat uppfattningen att Kenyatta kommer att vinna. Och vem kan veta om de formulär som valkommissionen eventuellt senare presenterar är autentiska. Det blir väldigt svårt att veta, säger Anders Sjögren, statsvetare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, till TT.

När rösterna från 39 000 av de nästan 41 000 vallokalerna presenterats på onsdagseftermiddagen ledde Kenyatta med 54,34 procent, mot 44,78 procent för Odinga, enligt de officiella siffrorna.

FAKTA Valet i Kenya Kenyanerna gick på tisdagen till valurnorna för att välja president, parlamentsledamöter och lokala företrädare. Valkampanjen har präglats av stundtals hätsk retorik.

Kampen står mellan den sittande presidenten Uhuru Kenyatta, i spetsen för partikoalitionen Jubileumspartiet, och Raila Odinga som leder Nationella superalliansen.

Det finns inga större ideologiska skillnader mellan partierna. För många kenyaner är det etnicitet som styr när de röstar.

Missnöje över stigande matpriser och ökade levnadsomkostnader överlag har varit viktiga valfrågor.

Det självständiga Kenya var länge förskonat från allvarliga etniska konflikter, men motsättningar har på senare år urartat i våld.

Källa: Utrikespolitiska institutet Läs mer