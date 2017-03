Satellitbilder avslöjar: Kina tycks militarisera öar

Nya satellitbilder visar hur Kina kan misstänkas bygga militär infrastruktur på öar i Sydkinesiska sjön.

Något som det amerikanska utrikesdepartementet varnat för sedan en tid tillbaka.

”Om Kina använder sig av territoriell försvarsanordningar på sitt territorium är en fråga som ryms inom kinesisk suveränitet”, kommenterar kinesiska UD.





Den amerikanska tankesmedjan Center for strategic and international studies (CSIS) avdelning för studier av bland annat de hundratals viktiga öarna i Sydkinesiska sjön har via satellitbilder kunnat se att Kina tycks militarisera tre av Spratlyöarna: Fiery Cross, Subi och Mischief Reefs.

På bilderna, som är tagna i mars, går det att se hur Kina byggt klart faciliteter, som bland annat hangarer, som kan användas för maritim-, luft-, radar- och försvarsaktiviteter under två års tid. Nu kan Kina placera exempelvis attackflyg och missiler på öarna, är tankesmedjans slutsats.

– Så håll utkik efter placeringar i en nära framtid, säger Greg Poling, som är chef vid avdelningen Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) vid CSIS till nyhetsbyrån Reuters .

Maktspel som pågått länge

Det internationella maktspelet vid de artificiella öarna i Sydkinesiska sjön har pågått under lång tid och oroat omvärlden. I grunden handlar det om vilket land eller vilka länder som öarna, som bland annat har rikt fiskebestånd, tillhör.

Senast i början av mars förra året varnade USA:s förra underrättelsechef James Clapper senaten för att Kina kunde bygga klart anordningarna sent 2016 eller tidigt 2017.

”Kina kommer att få signifikant kapacitet att snabbt kunna planlägga rejäl offensiv militärmakt i regionen”, var Clappers slutsats om följderna av att anordningsbygget skulle bli klart.

Kina: vårt territorium

En talesperson från försvarsdepartementet Pentagon, Gary Ross, säger, apropå AMTI:s fynd att Kinas agerande i Sydkinesiska sjön är ett växande bevis på att landet fortsätter att öka spänningarna i regionen.

– Det är kontraproduktivt för möjligheten till fredlig lösning av dispyter, säger Gary Ross till Reuters.

Kinas utrikesdepartement vill inte kommentera de specifika uppgifterna, men en talesperson för UD säger att Spratlyöarna är kinesiskt territorium:

– Om Kina använder sig av territoriell försvarsanordningar på sitt territorium är en fråga som ryms inom kinesisk suveränitet, säger Hua Chunying på kinesiska UD i en kommentar.

Tillerson utlöste kris

USA:s nya utrikesminister Rex Tillerson sa i januari, när han hördes av senaten inför sin tillsättning, att Kina inte borde ha någon tillgång till öarna, något som utlöste en diplomatisk kris mellan länderna fram till dess att han lindade in sitt nästa uttalande om öarna. Han sa senare att USA och dess allierade ”måste kunna begränsa Kinas tillgång och användning av öarna” så att landet inte utgör ett hot.

FAKTA Konfikten kring Sydkinesiska sjön Paracel och Spratlyöarna består av nästan 900 småöar, sandbankar, rev och skär i Sydkinesiska sjön. Det har aldrig blivit helt klarlagt vem öarna tillhör och vem som har rätt till dem trots juridisk prövning av frågan i internationell domstol. Platserna är viktiga på grund av sitt rika fiskebestånd, och intresset har vuxit efter fynd av mineral-, olja och gas på havsbotten.

Kina har länge ansett att större delen av Sydkinesiska sjön är kinesisk, och man har även byggt ut vid några av öarna och på så vis skapat artificiella öar. Grannländer som Vietnam och Filippinerna har protesterat högljutt och på statsnivå mot bygget, som de menar skadar miljön och hotar säkerheten. Men Kina har fortsatt att gå mot en militarisering av öarna, och bland annat placerat ut luftvärnsrobotar på en ö.

USA är det enda land som är militärt överlägset Kina, men landet har ingen tydlig strategi för att hantera frågan. Även EU har oroats för militariseringen av Sydkinesiska sjön, och enligt Sveriges ambassadör i Vietnam, Camilla Mellander, finns det risk för en väpnad konflikt i området i framtiden. Källor: TT, AFP, Reuters, Utrikespolitiska Institutet Läs mer

