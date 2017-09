Polisen tappade bort tips om nazistdemonstration

Två dagar före nazistiska NMR:s marsch i Göteborg fick polisen tips om att en icke tillståndsgiven demonstration skulle äga rum.

Men meddelandet slarvades bort och nu konstaterar polisen att den kunnat agera annorlunda om tipset upptäckts tidigare.

– Det är klart att vi hade kunnat ha fler poliser på plats, säger Daniel Norlander, sektionschef på polisens kontaktcenter.









I söndags demonstrerade ett 50-tal personer från den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen i centrala Göteborg . Gruppen hade inte sökt tillstånd, men polisen gjorde inga försök att stoppa marschen.

– Nej, det gjorde vi inte. Det är en bedömning som den ansvariga polisinsatschefen gör på plats, sa Jenny Widén vid polisens ledningscentral till Aftonbladet.

Polisen har sagt till GP att det inte ska ha funnits någon information om demonstrationen förrän vid lunchtid på söndagen. Men nu står det klart att polisen tog emot ett tips redan på fredagskvällen. Något som ETC Göteborg först rapporterade.

– Det kom in på fredagen, klockan 22.34, till myndighetens e-postlåda. Den har vi ansvar för efter klockan 18, annars är det den vanliga registraturen som har det, säger Daniel Norlander, sektionschef på polisens kontaktcenter, till Aftonbladet.

”Helt enkelt missat”

”I helgen kommer nazistiska nordiska motståndsrörelsen hålla sköldträning för deras aktivister och sen på söndag kommer de försöka arrangera en spontan demonstration i centrala Göteborg”, löd tipset enligt Daniel Norlander.

Han konstaterar att polisens kontaktcenter brustit i sina rutiner.

– Våra rutiner är att vi ska informera den operativa ledningscentralen när det kommer in tips där, för vi har ansvar för det under helgen. Men vi har inte gjort det.

– Vi har helt enkelt brustit i våra rutiner. Vi har helt enkelt missat att göra det vi skulle ha gjort.

”Ny demonstration 30 september”

Daniel Norlander att hans avdelning nu ska se över hur den aktuella e-postlådan hanteras kvälls- och nattetid.

– Vi hanterar 50 000 kontakter med allmänheten per månad. Vi tar emot ungefär 1 000 tips per månad och skriver 700 anmälningar per dag. Så det är mycket som kommer in till oss, men det är ingen ursäkt egentligen. Vi vill väldigt gärna ha tips från allmänheten och det är jätteviktigt att man känner förtroende att vi hanterar det på korrekt sätt.

Om det här tipset hade upptäckts tidigare, hade det kunnat innebära något för polisens agerande i söndags?

– Jag kan egentligen bara konstatera att vi inte har informerat den operativa ledningen så som vi skulle ha gjort. Sedan är det den operativa ledningen som får dra slutsatser kring vad man hade kunnat göra om man hade fått reda på detta. Men det är klart att vi hade kunnat ha fler poliser på plats, till exempel, säger Daniel Norlander.

Polisen har sedan tidigare gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att demonstrera i centrala Göteborg den 30 september i samband med Bokmässan i staden.