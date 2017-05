Man anhållen misstänkt för våldtäkt

En kvinna slog under natten larm om att hon utsatts för en våldtäkt på ett hotell i Växjö.

En misstänkt förövare sitter anhållen.

– Hon gav oss så pass mycket detaljerade uppgifter att vi kunde gripa en misstänkt gärningsman under natten, säger Jörgen Gustavsson vid Växjöpolisen, till Smålandsposten.

Kvinnan i 20-årsåldern kontaktade polisen vid 02-tiden natten mot tisdag. Kvinnan uppgav att hon blivit våldtagen på ett hotell i Växjö.

En man i 30-årsåldern greps under natten misstänkt för att ha våldtagit kvinnan. Efter förhör anhölls mannen av åklagare, skriver Smålandsposten.

Polisen ville inte kommentera mannens och kvinnans relation.

– Vi har hållit ett par inledande förhör under natten men vi kommer att hålla ytterligare förhör nu under dagen. Därför vill jag inte gå in på några detaljer i nuläget, säger Jörgen Gustavsson till tidningen.