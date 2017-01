Polisen rustar för kaos när Trump installeras

FAKTA

✓ Samling mot Trump: En grupp kallad ANSWER Coalition (Act Now to Stop War and End Racism) arrangerar en av de största demonstrationerna. I anslutning till paradtåget kommer olika talare att medverka.

– Vårt mål är att säga nej till Trumps agenda. Vi står tillsammans med de grupper som är mest utsatta av honom och hans kabinett, säger talespersonen Sarah Sloan till Washington Post.

✓ Kvinnomarsch: Ett massivt demonstrationståg för jämställdhet går mot Vita huset dagen efter installationen. Stjärnor som Cher, Katy Perry och Amy Schumer kommer att delta i arrangemanget, som döpts till ”Women’s March on Washington”.

✓ Protest mot krig och kärnvapen: Dagen före installationen samlas aktivister för att protestera mot Trumps kärnvapen-retorik och kriget mot terrorism.

✓ Marijuana-demonstration: En lokal protestgrupp kommer att dela ut över 4 000 marijuana-cigaretter. Därefter ska de marschera till National Mall och röka på under Donald Trumps installationstal. Syftet är bland annat att få den blivande presidenten att driva på marijuana-vänliga reformer.

✓ Motstånds-marsch: En grupp som kallar sig DC Counter-Inaugural Welcoming Committe organiserar en marsch som löper parallellt med paradvägen, fast några gator bort. Syftet är att störa installationen. Arrangörerna har ansökt om tillstånd, och de har sagt att protesten ska vara fredlig. Andra grupper säger sig dock ha målet att skapa turbulens.

Källor: Washington Post och thehill.com