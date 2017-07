Brittiska prinsarna om sista samtalet med mamma Diana

Prins William och prins Harry hade bråttom tillbaka till kusinerna. När prinsessan Diana ringde ville de snabbt säga ”hej då mamma, vi ses sen”.

Samma kväll omkom Diana i en trafikolycka.

– Det telefonsamtalet har etsat sig fast i huvudet, säger prins William i en ny dokumentär, 20 år efter mammans död.





















Prins William var 15 år i augusti 1997. Han och lillebror prins Harry, då 12, umgicks med sina kusiner när mamma prinsessan Diana ringde från semestern i Frankrike.

– Harry och jag hade bråttom att säga hejdå, du vet, ”ses sen”. Om vi hade vetat vad som skulle hända den kvällen hade vi så klart inte varit så blasé. Det telefonsamtalet har etsat sig fast i huvudet.

Det skulle bli sista gången prinsarna pratade med sin mamma. I en lång intervju med HBO talar de ut om telefonsamtalet.

– I backspegeln känns det otroligt jobbigt. Det är något som jag måste leva med, säger prins Harry.

Prinsarna berättar också om ljusa minnen.

– Vår mamma var ett barn, rakt igenom. När folk ber mig ge exempel hör jag bara hennes skratt i huvudet. Hon hade den sortens skratt som syntes som ren och skär glädje i hennes ansikte, säger prins Harry.

HBO-dokumentären ”Diana, our mother – her life and legacy” har premiär måndag 24 juli.

– Det är första gången som vi två pratar om hur hon var som mamma, säger prins Harry i intervjun.

Inför inspelningen ställde prinsarna inga särskilda krav på ämnen som inte fick tas upp. De var väldigt öppenhjärtiga, säger dokumentärens exekutiva producent, Nick Kent till nyhetsbyrån Reuters.

– Vi ville skapa en film som prinsarna i framtiden vill visa sina egna barn, och säga ”så här var er farmor”, säger Nick Kent.

Jagades av paparazzi

Den 31 augusti har det gått 20 år sedan Storbritanniens prinsessa Diana och hennes partner Dodi Fayed omkom i en bilolycka i Paris.

Paret lämnade jagades av paparazzi när chauffören tappade kontrollen över bilen. Strax efter midnatt frontalkrockade fordonet i en pelare i Pont de L'Alma-tunneln.

Prinsessan Diana blev 36 år. Hon begravdes 6 september 1997.

FAKTA Två miljarder följde Dianas begravning ► När prinsessan Diana omkom­ i en bilkrasch i Paris den 31 augusti 1997 var hon inte längre gift med prins Charles och tillhörde inte längre kungahuset.

► Efteråt har det konstaterats att drottningen och hovet agerade illa. Drottning Elizabeth II var på sitt gods Balmoral i Skottland och väntade flera dagar med att åka till London. I hennes från­varo flaggades det först inte på halv stång på Buckingham Palace­.

► Diana begravdes den 6 september. Formellt kallades det en ”kunglig ceremoniell begravning”.

► 9:08 avgick begravningskortegen från Kensington Palace till Westminster Abbey. Processionen tog en timme och 47 minuter. Vid Buckingham Palace­ stod drottningen som nickade på huvudet när Dianas kista passerade.

► Två miljarder människor följde begravningen världen över. BBC hade tittarsiffror på 32 miljoner – de högsta någonsin. Läs mer