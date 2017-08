Bergkvarabuss polisanmäls – efter farlig omkörning

När norska Therese Brandal såg hur busschauffören svängde ut och körde om en bil med minsta möjliga marginal tog hon upp sin mobiltelefon och filmade.

Nu har Bergkvarabuss chaufför polisanmälts, enligt norska lokaltidningen Nytt i Uka .

1 av 3 | Foto: Therese Brandal. Här klarar chauffören omkörningen – med minsta möjliga marginal.

Det ska ha börjat långt innan den sekvens som Therese Brandal lyckades fånga på film. Hon säger att hon såg i backspegeln hur den svenska turistbussen tog sig fram på ett vårdslöst sätt.

– Flera gånger svängde den ut i motsatt körfält, för att svänga in snabbt när det kom en mötande bil. Efter ett tag kom bussen in precis bakom mig efter att föraren kastat sig in på grund av en mötande lastbil, berättar hon för Nytt i Uka.

Hennes familj som fanns med i bilen tyckte det var läskigt att åka på samma väg.

– Familjen var livrädd. Vi tänkte att om bussen kraschar så rammar den oss också. Det var verkligen obehagligt.

Bussbolagets försvar: ”God marginal”

Therese la upp klippet på en senare omkörning på Facebook, där det spridits en del bland hennes vänner och bekanta. En av anledningarna till att den spridits är att en av bolagets bussar var inblandad i en dödsolycka 2013.

Chauffören från videoklippet har även blivit polisanmäld, och norska polisen ska bland annat titta på just filmmaterial.

Simon Sandberg, presskontakt på Bergkvarabuss , har dock en annan version av det inträffade. Detta efter att ha pratat med chauffören.

– Han är en otroligt erfaren chaufför som är omtyckt bland våra kunder, och troligtvis den som kört allra längst av våra chaufförer i Norge, säger han och fortsätter:

– Han tycker inte att det var en konstig omkörning på något sätt. Han uppfattade att han hade god marginal.

Företaget avvisar också flera delar av Therese Brandals vittnesuppgifter. Istället hävdar chauffören att hon ska ha försökt förhindra en tidigare omkörning. Hon hävdar bland annat att bussen ska ha synts i Innfjord-tunneln, som enligt Bergkvarabuss aldrig passerats.

– Som närmast har han varit en och en halv timme därifrån. Så hon har nog fått det om bakfoten, säger Simon Sandberg.

Dödsolycka i april

I början av april dog tre ungdomar hemma i Sverige efter att en av företagets bussar kört av vägen i Härjedalen. Där misstänks chauffören för brott, men enligt åklagaren Mikael Bäckström kan även bolaget misstänkas i ett senare skede.

– Vi inväntar den tekniska undersökningen av bussen och det ligger en månad bort ungefär. Det resultatet blir helt avgörande för hur vi ska gå vidare, säger han.