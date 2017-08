Företag fälldes för sexistisk annons – svarar med naken krögare



Företag fälldes för sexistisk annons – svarar med naken krögare

Förra året fälldes Peter Sandbergs företag för en julbordsannons där en naken kvinna badade badkar med humrar. Nu svarar han på kritiken genom att själv ligga i badet, vilket Västmanlands läns tidning var först med att berätta.

Peter Sandberg, är vd och delägare av Let me be Frank AB, och driver restaurangerna Frank och Kajplats 9 i Västerås. Förra året publicerade företaget en annons där en naken kvinna ligger i ett badkar fyllt med hummer.

– Tanken var att bilden skulle marknadsföra vårt Skaldjursjulbord på restaurang Kajplats 9. Jag och min barndomskompis Andreas ville göra något roligt och då kläckte han idén om att ersätta element i vardagssituationer med skaldjur.

Peter berättar att han och fotografen Andreas försökte få kvinnan på bilden att symbolisera en spa-gäst i ett fridfullt sinnestillstånd som drömde om hummer. Men annonsen fick inte det utfallet de ville.

– Vi drabbades av en veckas hårda attacker på sociala medier och arga mail som menade att bilden på något sätt var sexuellt utlämnande.

Foto: Andreas Lundberg Förra årets julbordsannons fälldes av Reklamombudsmannen.

Senare anmäldes bilden och fälldes av Reklamombudsmannen .

I fällningen stod det:

"Reklamombudsmannen finner att kvinnan, genom sin avsaknad av klädsel, pose och miljö framställs som ett sexobjekt. Att hennes kropp till stor del täcks av skaldjur ändrar inte denna bedömning. Framställningen av kvinnan har ingen koppling till den marknadsförda produkten skaldjursjulbord, vilket är kränkande för kvinnor i allmänhet."

”Tänkte bjuda på mig själv”

Nu svarar Peter på kritiken mot förra årets annons med att själv ta ett naket hummerbad.

– Jag tänkte på något sätt försöka driva med den "lättkränkthet" som ibland huserar i samhället idag och samtidigt bjuda lite på mig själv.

Peter delade med sig av bilden på Facebook och inlägget har fått stor respons, men inte alls i samma bemärkelse som förra året.

”I år tänkte jag därför i förväg varna alla män som känner sig osäkra och hotade i sin maskulinitet. Om bilden, likt förra årets, känns alltför het och fullkomligt osar av sexuella undertoner i era ögon så vill jag redan i förväg be om ursäkt för det eventuella obehag som fotografiet vållar er”, skrev han i inlägget.

– Sett till att jag just nu har 1,6 k likes och runt 200 glada kommentarer och 60 mail så verkar tyvärr inte mitt bleka inhopp i badet vålla lika mycket negativa tankar som en vacker tjej i samma bildformat, säger han.

Varför tror du att det är så?

– Helt ärligt. Det är alltid känsligare om det är en vacker tjej inblandad än en blekfet krögare.

Efter det stora genomslaget på Facebook funderar nu Peter över om han ska trycka upp en signerad tavla och auktionera ut den tillsammans med tio julborg och skänka beloppet till lämplig välgörenhet.