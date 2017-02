”Snömåne” och ”nyårskomet” – på samma natt

Arkivbild: Månen. Foto: AFP

Om du är vaken under natten till lördag – gå ut och titta upp.

Två himlafenomen inträffar nämligen under samma natt: En halvt förmörkad ”snömåne” och en passerande ”nyårskomet”.

Rymdintresserade har all anledning att hålla sig vakna under natten till lördag. Under loppet av ett par timmar sker två olika, sevärda fenomen på himlavalvet.

Först sammanfaller en så kallad ”snömåne”, en fullmåne, med en halv månförmörkelse. Jordens yttre skugga faller över månen och gör den dimmigare än vanligt.

Sedan gör ”nyårskometen” 45P sin närmaste passage förbi vår planet. Kometen är synlig från Jorden under totalt två månaders tid, men kommer under denna natt vara ”bara” runt 12 miljoner kilometer bort – närmare än på 34 år. Då ska man med lite tur kunna se dess gröna svans med en helt vanlig kikare, om man riktar den mot den södra delen av himlen.

Vid halv fem-tiden ska det vara som lättast att se kometen.

Space.com rapporterar om fenomenen och livesänder bägge i samarbete med rymdsajten Slooh. De följer det från ett observatorium på Kanarieöarna.

Chans igen om fem år

Månen förmörkades som mest strax före klockan 2 svensk tid, men pågår ännu ett tag. ”Snömånen” fick sitt namn av den amerikanska ursprungsbefolkningen, då den ofta kom samtidigt som snö i februari.

Kometen 45P upptäcktes för 70 år sedan och passerar Jorden med jämna intervaller. Nästa chans att se den kommer om lite drygt fem år.

✓ Texten uppdateras.