Två och en halv minut – till domedagen





I dag vreds klockan fram 30 sekunder.

Domedagsklockan.

Vi har aldrig varit så nära domedagen som i år.

Inte sedan 1953, när USA och Ryssland testade kärnvapen.

Nu är det bara två och en halv minut till midnatt, det vill säga domedagen.

Ett nytt år och våren närmar sig – kan det bli bättre?

Ja, uppenbarligen.

En bidragande orsak Donald Trump , USA:s nye president, som nu har makten över USA:s kärnvapen.

Lägg till det klimathotet som bara blir större och större och den ökade nationalismen som breder ut sig.

Inte konstigt att många känner sig oroliga och rädda.

Hög risk för kärnvapenkrig

Och i dag, den 26 januari, vreds domedagsklockan - inte helt oväntat – fram en halv minut.

Nu står visarna på två och en halv minut i midnatt.

Och midnatt. det symboliserar förstås domedagen, dagen för ett fullskaligt kärnvapenkrig, dagen då allt tar slut.

Så här nära undergången har vi inte varit på 64 år – inte sedan 1953, när både USA och Sovjetunionen testade sina nya kärnvapen.

Då var klockan faktiskt två minuter i tolv – och undergången närmare än någonsin under domedagsklockans 70-åriga historia.

Dags att agera – nu

Den symboliska klockan startade 1947 och uppdateras varje år av styrelsen för Bulletin of the Atomic Scientist vid University of Chicago.

Då, i början av kalla kriget stod klockan på sju minuter i midnatt.

Sedan dess har visarna dragits fram och tillbaka med jämna mellanrum.

De senaste två åren har de stått på tre minuter i midnatt - och så sent som för ett år sedan konstaterade forskarna och experterna bakom klockan att risken för en världskatastrof var mycket hög och att det var hög tid att världens ledare agerade. Omedelbart.

Det har ingen gjort.

Tvärtom.

För bara en vecka sedan svor Donald Trump presidenteden – och ingen vet längre vad som kan komma att hända.

Och i dag var det dags att flytta fram den långa visaren - för att visa världen att det är ännu mer bråttom.

Det är dags att världens ledare gör något – nu.

Eller helst, i går.