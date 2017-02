Nu avgörs striden mellan filmjättarna och Bredbandsbolaget

I dag kommer hovrättens dom i konflikten mellan Bredbandsbolaget och filmbranschen – som kräver blockering av Swefilmer och Pirate Bay.

Tvisten handlar om populära – och olagliga – sajter för fildelning och filmstreaming ska kunna blockeras permanent av operatören.

Det var i november 2014, som flera musik- och filmbolag valde att stämma internetoperatören Bredbandsbolaget för medverkan till upphovsrättsbrott.

Detta då man menar att Bredbandsbolaget gör sig medskyldiga till de brott som deras kunder begår, då de inte stoppar tillgången till de olagliga streamingsajterna Swefilmer och The Pirate Bay.

Bakom stämningsansökan står skivbolagen Universal Music, Sony Music och Warner Music tillsammans med Nordisk Film och Svensk Filmindustri.

Även flera aktörer ur den svenska film- och tv-branschen, som SVT, TV4-gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More, står bakom stämningen via Film- och tv-branschens samarbetskommitté.

Första gången i svensk domstol

Bredbandsbolaget anser sig inte ha någon legal skyldighet att blockera sajterna, och i höstas friades bolaget i tingsrätten. Den domen överklagades av film- och tv-branschen och under måndagen kommer hovrättens dom.

Det är första gången som en internetleverantörs juridiska ansvar prövas i en svensk domstol, vilket gör domen unik och eventuellt prejudicerande för kommande fall.

Till SVT:s Kulturnyheterna säger Per Strömbäck, som företräder branschen, att man tidigare har försökt att minska den olagliga spridningen på olika sätt utan att lyckas.

Han framhäver även att liknande blockeringar har införts på juridisk väg i flera europeiska länder, liksom i grannländerna Danmark, Finland och Norge.

– Det handlar om rättssäkerheten på nätet för dem som skapar innehåll och förmedlar det, och i förlängningen publikens tillgång till ett rikt kulturutbud, säger han till Kulturnyheterna.

”Inkräktar på yttrandefriheten”

Men Anna Byström, chefsjurist på Bredbandsbolaget, säger till Kulturnyheterna att konflikten är en ödesfråga för internets framtid och kan inkräkta på yttrandefriheten.

– Vi anser att en operatör inte kan vara medskyldig till ett brott genom att erbjuda någon tillgång till internet. Skulle domstolen nu ändra på detta innebär det stora konsekvenser: Operatörer kommer att tvingas blockera sajter och begränsa internet på begäran av privata aktörer. Det inkräktar på yttrandefriheten, och får i slutändan konsekvenser för demokratin, säger hon till Kulturnyheterna.

Domen väntas komma under måndagsförmiddagen.