Brittiska EU-sändebudet hoppar oväntat av

Storbritanniens EU-ambassadör avgår oväntat, bara någon månad innan brexit-processen är tänkt att inledas. Det rapporterar The Financial Times.

Premiärminister Theresa May har lovat att aktivera EU :s utträdesklausul senast i mars. Och i de förhandlingar som stundar skulle Ivan Rogers ha fått en avgörande roll. Istället har han, i vad The Financial Times beskriver som ett chockartat besked, under tisdagseftermiddagen berättat för sin personal att han avgår.

Han uppges inte ha angett något speciellt skäl. Enligt tidningsrapporten försöker han själv tona ner betydelsen, och säger att förordnandet ändå tar slut i november i år.

Rogers väckte nyligen uppseende när han sade att det kan ta tio år för Storbritannien och EU att få klart ett handelsavtal efter det att utträdet är klart.

Utträdesprocessen ska ta två år, men många tvivlar på att det är möjligt.