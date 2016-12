Fem anhållna för människorov i Kalmar

Fem unga män har anhållits misstänkta för människorov sedan ett torp utanför Ljungbyholm brann under fredagskvällen.

Detta då männen ska tvingat en person att anlägga branden.

Foto: Helmuth Petersson

Strax före klockan åtta i fredagskväll brann ett torp utanför Ljungbyholm söder om Kalmar . När polisen kom fram till platsen fann de en man som sade att han förts till huset och tvingats tända på det.

– Han säger också ha blivit tvingad att sätta eld på torpet som brann, har Fredrik Bratt vid polisen i region syd tidigare berättat för Aftonbadet.

Polisen rubricerar händelsen som människorov och under lördagen och söndagen greps fem unga män som senare anhölls, misstänkta för brottet.

–Från början var det människorov men vi vet inte om det slutar där, säger Kent Andersson, jourhavande förundersökningsledare till P4 Kalmar.

Samtliga är under 20 år och kommer att förhöras under söndagen.

I övrigt vill han inte berätta något om bakgrunden eller hur gripandena skedde.

Det nerbrända torpet var obebott och tillhörde Hemvärnet.

Mannen som ska ha bränt ner torpet fördes till sjukhus men ska inte ha blivit allvarligt skadad.