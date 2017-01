Inbrott i telebutik – fotanglar på flera vägar

En telebutik norr om Stockholm drabbades av ett inbrott under natten.

Den eller de skyldiga har spridit ut fotanglar på vägar i ett stort område.

– Vi håller på och plockar, säger Niklas Mattsson vid Stockholmspolisen.

Någon eller några personer bröt sig in i en telebutik i Kista under natten till måndag. Det är ännu oklart hur mycket de kom över – eller hur de tog sig in.

– Det var inget smash and grab-inbrott. Någon ruta ska vara krossad, säger Niklas Mattsson vid Stockholmspolisen.

Efter rånet upptäcktes vassa fotanglar i ett större område, som tros ha spridits ut efter stölden.

– Det är fotanglar på olika platser runt om i Kista och Hjulsta. Vi håller på och plockar, säger Mattsson, som säger att stölden kan ha bevittnats:

– Vi har en del iakttagelser att arbeta vidare på.

✓ Texten uppdateras.